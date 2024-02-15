برف و باران در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج شنبه و جمعه بارش برف، کولاک، وزش باد شدید و خیلی شدید، وقوع بهمن و ریزش برف در ارتفاعات شمال غرب، غرب، ارتفاعات زاگرس، ارتفاعات البرز و طی جمعه با شدت کمتر در ارتفاعات مرکزی و شمال شرقی پیش‌بینی می‌شود که منجر به صدور هشدار نارنجی از سوی سازمان هواشناسی کشور درباره شرایط بارشی و سرمای هوا در بیش از ٢٠ استان کشور شده است.

شدت بارش‌ها در ارتفاعات غربی کشور و زاگرس مرکزی و جنوبی در پایین‌دست منجر به جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها می‌شود و در بالادست با بارش سنگین برف همراه است. طی روز جمعه و شنبه کاهش محسوس دما نیز دور از انتظار نیست.

وضعیت جوی در ارتفاعات شمال تهران

به تدریج از پنجشنبه با افزایش ابر و مه آلود شدن، بارش برف و وزش باد شدید و کولاک، همچنین وقوع بهمن در مسیرهای مستعد ریزش پیش‌بینی می‌شود. تداوم بارش برف و باد شدید و کاهش محسوس دما طی جمعه و شنبه آینده در ارتفاعات شمال تهران نیز دور از انتظار نیست.

طی روزهای پنجشنبه تا شنبه، شرایط جوی در بیشتر نواحی کوهستانی کشور برای انجام فعالیت‌های مرتبط با کوهستان اعم از کوهنوردی، دره‌نوردی، اسکی، طبیعت‌گردی و…، مخاطره‌آمیز و با احتمال خسارت جانی همراه است.