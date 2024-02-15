۲ دارو در حوزه درمان سرطان و بیماری پوستی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، محصولات جدید شرکت دانش بنیان زیست تخمیر از شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس با حضور عباس علی‌آبادی وزیر صمت، روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و دکتر حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو رونمایی شد. این داروها در حوزه درمان سرطان و بیماری‌های پوستی کاربرد دارند.

سحر بهمنی مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان از شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس با اشاره به فعالیت این شرکت در حوزه تولید داروهای خاص گفت: محصولات رونمایی شده این شرکت در حوزه درمان سرطان و پروبیوتیک مصرف دارند که داروهای خاص بوده و در حال حاضر پس از طی مراحل فنی به بازار عرضه شده است.

وی افزود: با حضور وزیر صمت و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور خط تولید این داروها نیز در شرکت زیست تخمیر رونمایی شد.

بهمنی درباره خط تولید رونمایی شده نیز گفت: مواد اولیه دارویی تولید شده در این سایت به لحاظ حدود مواجه سلامت محور در دسته مواد پر خطر قرار می‌گیرند. تولید و کار با این مواد الزامات بین المللی کار و مواجه با فرآورده‌های با ۳ -۵ OEB را می‌طلبد.

وی افزود: این الزامات با نصب و استقرار و احراز کیفیت "تجهیزات تولیدی" اختصاصی نظیر ایزولاتور های بهینه سازی شده برای کلیه مراحل سنتز مواد اولیه با OEB ۴, ۵ صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان زیست تخمیر گفت: با توجه به اخذ گواهی GMP و بهره برداری و راه اندازی این خط ، این پتانسیل در شرکت وجود دارد که تنها با تولید سه ماده اولیه "اداراوون، توفاسیتینیب سیترات و اپرملیست" در سال اول علاوه بر تأمین بخش قابل توجهی از نیاز کشور بالغ بر ۴۳ میلیون دلار صرفه جویی ارزی حاصل شود.

بهمنی افزود: داروهای ibrutinib, tofacitinib, apremilast به طور میانگین ۲ تا ۶ درصد قیمت داروهای برند خارجی هستند که این مطلب در صرفه‌جویی ارزی و پرداخت بیماران و بیمه‌ها بسیار مؤثر خواهد بود.

وی ادامه داد: در مورد داروهای ضد سرطان و سیستم ایمنی، شرایط خاص تولید آنها و تعداد محدود تولید کنندگان در دنیا و پتنت برندهای اصلی باعث افزایش قیمت سرسام آور شده و دسترسی بیمه‌ها و بیماران را محدود خواهد کرد اما با تولید آنها در کشور علاوه بر تولید این محصول استراتژیک می‌توان بی نیازی کشور در پرداخت ارزی بالا و حل مشکلات بیماران را متصور بود.

بر اساس این گزارش، ولگات اگزما مؤثر در کاهش تولید مارکرهای التهابی در خون، ولگات D۳ مؤثر در کاهش اختلالات گوارشی و ولگات مولتی‌کیدز با هدف تأمین ویتامین‌های مورد نیاز کودکان از جمله محصولاتی است که در شرکت زیست تخمیر رونمایی شد.

همچنین داروی بایوبیون برای جلوگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن و داروی روژیت برای توانمندسازی سیستم ایمنی بدن دیگر محصولاتی بود که با حضور وزیر صمت و معاون علمی رئیس جمهور رونمایی شد.