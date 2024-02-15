رویداد ملی جامعه پرداز در استان مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پیرایش صبح پنجشنبه در آیین آغاز رویداد ملی جامعه پرداز استان مرکزی در محل دانشگاه صنعتی اراک اظهار کرد: مرکزی سومین استان پیر کشور است که با بحران و ابرچالش جمعیتی مواجه بوده و یکی از اقدامات اولویت دار این اداره کل هویت بخشی به خانواده، زن و فرزندآوری است.

وی یا اشاره به اینکه ۵۰۰ مجموعه برای این رویداد ملی با رویکرد استانی شناسایی شده است، افزود: در این راستا شناسایی و پالایش ظرفیت‌های مردمی فعال در عرصه خانواده، ازدواج و فرزندآوری مورد تاکید ویژه است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی شبکه سازی و توسعه تعاملات مؤسسات و نهادهای مردمی فعال، تمرین طراحی عملیات مشترک بر اساس نظام مسائل استان و حل مساله توسط مجموعه‌های مردمی را از جمله اهداف برگزاری این رویداد عنوان کرد.

پیرایش گفت: در رویداد جامعه پرداز، بسیج دانشجویی با اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی همگام است و در راستای برگزاری یک رویداد مطلوب از ظرفیت قرار دارد تا از ظرفیت مرکز بینات نیز بهره گیری می‌شود.

وی تاکید کرد: در دهه‌های گذشته سیاست تعدیل جمعیت، شکل گرفت و موجب شد تا اکنون با پیری جمعیت مواجه باشیم اما در سال‌های اخیر موضوع فرزندآوری مورد تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب است و این مهم باید دستور کار ویژه دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: اکنون در حوزه جمعیتی در جنگ شناختی قرار دادیم و دشمن به دنبال القای ناامیدی و یاس و ناکارآمدی مسوولان است که باید این مهم برای مردم تبیین شود.

پیرایش گفت: دلیل اصلی برگزاری رویداد ملی جامعه پرداز دغدغه مندی در حوزه جمعیت و خانواده است و انتظار می‌رود با تعامل و هم افزایی حلقه‌های مردمی و دغدغه مندان حوزه جمعیت همچنین تسهیلگری دولت، گام مؤثری در راستای رفع مشکلات استان برداریم‌.