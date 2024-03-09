استان بوشهر در حوزه جمعیت و هویت زن پیشرو است

حجت‌الاسلام رضا رؤیت در حاشیه رویداد کشوری جامعه پرداز در بوشهر گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویداد جامعه پرداز در بیش از ۱۰ استان کشور برگزار شده است.

وی تصریح کرد: مجموعه‌های پای کار خوبی در استان بوشهر در حوزه خانواده، جمعیت و هویت زن فعال هستند اما این کافی نیست.

رؤیت اضافه کرد: نیاز به فعالیت بیشتر مجموعه‌های مردم‌نهاد در حوزه خانواده، جمعیت و هویت زن در استان بوشهر است.

وی تصریح کرد: مسئولین استان بوشهر کمک کنند سازمان‌های مردم‌نهاد توسعه پیدا کنند تا با توجه به نیاز استان فعالیت بیشتری توسط این مجموعه‌ها صورت گیرد.

سازمان‌های مردم‌نهاد در استان بوشهر در حوزه خانواده دارای عمق بیشتری نسبت به سایر استان‌هاست و دارای یک قوت محتوایی بیشتری هستند و این کمک می‌کند اثربخشی این سازمان‌های مردم‌نهاد بیشتر شود.

مدیرعامل بنیاد ملی خانواده گفت: امیدواریم در آینده این سازمان‌های مردم‌نهاد بتوانند با اتفاقات مشترکی که رقم می‌زنند و در آینده با نقشه جامعی که برای حل مسائل استان طراحی می‌کنند بتوانند، مشکلات مسائل خانواده و فرزند آوری را حل کنند و همان‌گونه که درگذشته بنیان خانواده در این استان مستحکم بود دوباره به آن عرصه برگردد.