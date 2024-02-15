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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳

تصمیم با رییس فدراسیون شد؛

اخراج یورگن کلینزمن از سوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال کره جنوبی

اخراج یورگن کلینزمن از سوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال کره جنوبی

کمیته فنی فدراسیون فوتبال کره جنوبی با غیر مقبول بودن ادامه حضور یورگن کلینزمن خواهان اخراج سرمربی آلمانی از این تیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی فدراسیون فوتبال کره جنوبی پس از حذف تیم ملی این کشور در نیمه نهایی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا مقابل اردن تصمیم به بررسی عملکرد یورگن کلینزمن سرمربی آلمانی گرفت.

در نشست امروز کمیته فنی که تمام اعضا در آن حضور داشتند کلینزمن نیز با ارتباط زنده تصویری حضور داشت تا پاسخگوی عملکردش در این دوره از رقابت‌ها باشد.

او که به دلیل لبخندهای پس از حذف تیم ملی کره جنوبی به شدت مورد انتقاد اهالی فوتبال در این کشور قرار گرفته بود پس از گفت و گوی حدودا پنج ساعته کمیته فنی فدراسیون فوتبال کره جنوبی نتوانست اعضا را متقاعد کند تا آنها نظر مشورتی خود مبنی بر اخراج کلینزمن را رسانه‌ای کرده و در اختیار کمیته اجرایی قرار دهند.

«هوانگ بو کوان» مدیر کمیته فنی فدراسیون کره پس از این جلسه به خبرنگاران گفت: «به دلایل مختلف، این نتیجه حاصل شد که کلینزمن دیگر نمی‌تواند به عنوان مربی تیم ملی رهبری را انجام دهد و باید جایگزین شود. برخی نگرش کلینزمن نسبت به شغلش از جمله کمبود وقت در کره جنوبی را "بی احترامی" به مردم می دانند».

حالا فدراسیون کره جنوبی قرار است تصمیم نهایی خود را در خصوص ادامه همکاری با این چهره نام‌آشنای فوتبال آلمان گرفته و تا پایان ماه جاری میلادی اعلام کنند.

کد مطلب 6025227
مهدی مرتضویان

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