به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر پنچ شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان تنگستان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه عنوان داشت: مدیریت آموزش و پرورش به مناسبت اعیاد شعبانیه برنامه‌های شاد و با نشاط با محوریت ماه شعبان در مدارس شهرستان برگزار کند.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: با توجه به اعلام احتیاجات برای برگزاری امتحانات نهایی و کنکور سراسری در شهرستان تلاش می‌شود تا این ملزومات به نحوی آماده شود.

وی یاد آور شد: در زمان برگزاری امتحانات نهایی و کنکور سراسری نیاز به همراهی و همکاری ادارات برق؛ آب، جمعیت هلال احمر، بهداشت و درمان و نیروی انتظامی است که در این زمینه نیز تمهیدات لازم اندیشه شود.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش به سمت و سوی تربیت دانش آموزان طراز انقلاب برود، خاطرنشان کرد: تربیت نیروی انسانی و کادر سازی بهتر خصوص در حوزه جوانان و دانش آموزان کاری ارزشمند است.

لطفی ادامه داد: باید به سمت و سویی رفت که دانش آموز طراز انقلاب اینقدر گسترده باشد که غالب دانش آموزان در آن طراز حضور و برای همه عمویت داشته باشد.

فرماندار تنگستان افزود: نیاز است کارهایی که در طراز انقلاب باید صورت گیرد کارهای محتوایی باشد نه مثلاً به سمت جمع آوری مستند و مدارک سازی برود نیاز است از ظرفیت امام جمعه شهرستان در این برنامه استفاده گردد.

وی اضافه کرد: هدف از دانش آموز طراز انقلاب، تربیت دانش آموز انقلابی است.

لطفی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از خانواده‌های معظم شهدای که در نشست حضور داشتند تصریح کرد: هرچه داریم از برکت خون پاک و مطهر شهدا و خانواده‌های آنها است، اگرچه شهدا در دید ما نیستند اما با دعای خیر شهدا همه توفیق این مملکت که روز بروز اتفاق می‌افتد با این همه توطئه و دسیسه که علیه این کشور صورت می‌گیرد با دعای خیر شهدا نقش بر آب می‌شود.