به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای بیتا فیلم، فیلم سینمایی «رویای کاغذی» از چهارشنبه ۲۵ بهمن به سرگروهی سینما هویزه مشهد اکران میشود.
پخشکننده داخلی «رویای کاغذی» شکوفا فیلم است و مدیریت پخش و تبلیغات این فیلم را سعید پاکستانی بر عهده دارد.
فیلم سینمایی «رویای کاغذی» تاکنون بیش از ۹۰ حضور خارجی داشته و جوایز مهمی را از جشنوارههای مختلف بینالمللی دریافت کرده است که از آن جمله میتوان به کسب ۴ جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم انگلیس، جایزه بهترین فیلم جشنواره بینالمللی فیلم و هنر آتن، جایزه بهترین فیلم شانزدهمین دوره جشنواره تولیدکنندگان مستقل ایندی رومانی، بهترین فیلم بلند جشنواره کلاه سیاه در بوداپست مجارستان، دیپلم افتخار شصت و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم لندن، جایزه بهترین فیلم بلند داستانی دهمین دوره جشنواره بورگو اسپرینگ آمریکا، جایزه بهترین کارگردانی هفدهمین دوره جشنواره بریج فیلم فستیوال کانادا، جایزه بهترین فیلم بیست و نهمین دوره جشنواره جهانی کارنیوال سنگاپور (WFC)، جایزه بهترین فیلم جشنواره هالوسینیا فرانسه اشاره کرد.
فیلمنامه «رویای کاغذی» را جابر قاسمعلی بر اساس ایدهای از علی عطشانی نوشته و کامران تفتی، مینا وحید، زینب (نگار) ملاکی و امیرحسین رضازاده نقشهای اصلی این فیلم را ایفا کردهاند.
عوامل این فیلم عبارتند از: کارگردان: علی عطشانی، تهیهکننده: علی عطشانی، سعید پاکستانی، گروه تهیهکنندگان: مهدی منیری، رعنا نبوی، حامد فیضی دیزجی، صدرا درودیان همایونی و کسری درودیان همایونی، پریسا ذهتابیان، مهدی منصوری، حسین بلاش، احسان ولیپور زند، مجری طرح: ایمان رضوی بزاز، تهیهکننده اجرایی: سید علی اسماعیلی، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، تدوین: علی عطشانی، مدیر تولید: سعید دلاوری، طراح چهرهپردازی: امید گلزاده، چهرهپرداز: فرزانه زردشت، فائزه سادات موسوی، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، طراح لباس: ملیکا سادات اسماعیلی، مدیر صدابرداری: مسعود شاهوردی، امور بینالملل و زیرنویس: امیدعلی چوگانی، دستیار تهیه: حسن خسروی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: وحید مهیندوست، مدیر تدارکات: امیر جهانبخش، محمود الوندی، موسیقی متن: شهاب شرفی، صداگذاری و ترکیب طراحی صدا: سید محمود موسوینژاد، عکاس: محمد طالبی، طراح لوگو و پوستر: محمد رسولی، دستیار تدوین: احسان اکبری، سایر بازیگران: مجید مهین دوست، محمد فرزانه، آیه قبادیان، محمد ابراهیمی، نازیلا باباپور، پخشکننده بینالمللی: امریکن برایتلایت فیلم پروداکشنز، تهیه شده در موسسه بیتا فیلم تهران، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانهای: مریم قربانینیا.
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