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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۱۲

رییسی در دیدار معاون نخست وزیر ارمنستان:

حضور بیگانگان موجب بروز مشکلات بزرگ‌تری در منطقه می‌شود

حضور بیگانگان موجب بروز مشکلات بزرگ‌تری در منطقه می‌شود

رییس جمهور گفت: ما به بهانه حل مشکلات، موافق حضور بیگانگان در منطقه نیستیم؛ حضور آنها نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه تبدیل به مشکل بزرگ‌تری برای ملت‌ها و دولت‌های منطقه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور امروز پنجشنبه در دیدار «مهر گریگوریان» معاون نخست وزیر ارمنستان و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور و هیئت همراه، روابط تهران و ایروان را تاریخی، دوستانه و سازنده دانست و با اشاره به مسائل قفقاز بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران نسبت به حفظ ثبات و امنیت این منطقه تاکید کرد.

رئیس جمهور در ادامه ضمن اعلام حمایت و استقبال از مذاکرات صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، بر اراده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تضمین امنیت راهبردی منطقه قفقاز و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تاکید کرد.

رئیسی اظهار کرد: ما به بهانه حل مشکلات، موافق حضور بیگانگان در منطقه نیستیم و معتقدیم حضور آنها نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه تبدیل به مشکل بزرگ‌تری برای ملت‌ها و دولت‌های منطقه خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اراده مقامات عالی دو کشور برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی و ارتقای آن به سطح روابط سیاسی جاری فیمابین تصریح کرد: اجرای کامل همه توافقات صورت گرفته میان تهران و ایروان مورد حمایت ماست و این امر تلاش مضاعف و پیگیری مجدانه کمیسیون مشترک دو کشور را می‌طلبد.

«مهر گریگوریان» معاون نخست وزیر ارمنستان و رئیس کمیسیون مشترک ارمنستان و ایران نیز در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور، حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان را برای دولت و ملت این کشور بسیار ارزشمند و حائز اهمیت دانست و بر علاقمندی و اراده دولت ارمنستان برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش انرژی و ترانزیت تاکید کرد.

کد مطلب 6025272
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • NP IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      1 0
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      رسول اکرم (ص ) فرمودند الکفر ملت الواحد همه کافران غیر از دین اسلام همیشه با هم متحد خواهند بود نباید اینطور فکر کنیم انتظار داشته باشیم که ارتباط این کشورها حتی غرب با شرق حتما با هم قطع خواهد شد . خیر این اشتباهه این کشورها همیشه برای رشد توسعه به هم نیازمند هستند
    • NP IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      1 0
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      رسول اکرم قبل از وفات سه چیز رو از خداوند می خواهد که یکی اختلاف امتش بود که جبرئیل آمین نداد چون خداوند آگاه بود که بین امت مسلمین اختلافات خواهد افتاد .
    • NP IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      1 0
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      قبل از وفات رسول اکرم ( ص ) از خداوند برای امت مسلمان سه چیز می طلبد اول اینکه پروردگارا ملت مرا یکباره از دنیا نبر . جبرئیل آمین می دهد دوم پروردگارا امت مرا از بیماری بلایا حفظ بفرما جبرئیل آمین می دهد سوم پروردگارا اختلاف بین امت نینداز . جبرئیل آمین نمی دهد خداوند آگاه است .
    • NP IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      1 0
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      نتیجه اینکه به ما رفتار عملکرد ما بستگی داره و کفار همیشه الکفر ملت الواحد بودند همیشه خواهند بود حتی اگر چین هم اتفاقی برای ایران و بقیه کشورهای اسلامی بیافته موقع قضاوت تعادل رو حفظ می کنه چون باز به سایر کشورهای کافر حتی همون آمریکا هم برای منفعت خودش نیاز داره .
    • NP IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      1 0
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      سیاست های خیلی از کشورها شاید حرفا روبروی غربی ها باشه اما هیچ وقت برای رشد توسعه منفعت خودشون از غربی ها دست نمی کشند این ما کشورها ملت های اسلامی هستیم که باید خودمون را در منطقه اصلاح کنیم اختلافات کنار بره همکاری اتحاد شکل بگیره بعد به نوع رابطه تعادلی برای رشد توسعه منفعت کشور با بیرون .
    • NP IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      1 0
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      و معتقد بر این هستم باید بین شرق و غرب و کشورهای منطقه سیاست درستی اعمال رفتار بشه . تا به کشور در داخل ملت منفعت برسه این یعنی سیاست چین با همه کشورها تعادل در دو کف ترازو
    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      83 0
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      درودبرایران مستقل و قدرتمند.

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