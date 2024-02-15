به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور امروز پنجشنبه در دیدار «مهر گریگوریان» معاون نخست وزیر ارمنستان و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور و هیئت همراه، روابط تهران و ایروان را تاریخی، دوستانه و سازنده دانست و با اشاره به مسائل قفقاز بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران نسبت به حفظ ثبات و امنیت این منطقه تاکید کرد.

رئیس جمهور در ادامه ضمن اعلام حمایت و استقبال از مذاکرات صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، بر اراده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تضمین امنیت راهبردی منطقه قفقاز و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تاکید کرد.

رئیسی اظهار کرد: ما به بهانه حل مشکلات، موافق حضور بیگانگان در منطقه نیستیم و معتقدیم حضور آنها نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه تبدیل به مشکل بزرگ‌تری برای ملت‌ها و دولت‌های منطقه خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اراده مقامات عالی دو کشور برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی و ارتقای آن به سطح روابط سیاسی جاری فیمابین تصریح کرد: اجرای کامل همه توافقات صورت گرفته میان تهران و ایروان مورد حمایت ماست و این امر تلاش مضاعف و پیگیری مجدانه کمیسیون مشترک دو کشور را می‌طلبد.

«مهر گریگوریان» معاون نخست وزیر ارمنستان و رئیس کمیسیون مشترک ارمنستان و ایران نیز در این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور، حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان را برای دولت و ملت این کشور بسیار ارزشمند و حائز اهمیت دانست و بر علاقمندی و اراده دولت ارمنستان برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران به ویژه در بخش انرژی و ترانزیت تاکید کرد.