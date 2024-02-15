برتری آماری الهلال در نیمه اول برابر سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و الهلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳ به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان نیمه اول با برتری یک بر صفر شاگردان «ژوزه مورایس» به پایان رسید. رامین رضائیان در دقیقه ۳۷ تنها گل بازی در نیمه اول را به ثمر رساند.

آمار بازی در نیمه اول به شرح زیر است:

بازیکنان سپاهان ۲۴ و بازیکنان الهلال ۷۶ درصد صاحب توپ بودند. الهلالی ها ۴ و سپاهانی‌ها ۲ شوت به سمت دروازه شلیک کردند که یک شوت بازیکنان الهلال و هر دو شوت بازیکنان سپاهان در چهارچوب دروازه قرار داشت.

بازیکنان الهلال ۲۷۷ پاس با دقت ۸۹ درصد بین یکدیگر به گردش در آوردند و در مقابل بازیکنان سپاهان ۶۹ پاس با دقت ۷۹ درصد داشتند. بازیکنان الهلال ۳ و بازیکنان سپاهان ۷ بار مرتکب خطا شدند و دو کرنر سهم آبی‌پوشان شهر ریاض بود و سپاهان هیچ کرنری در نیمه اول نداشت.