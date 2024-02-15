رضاییان به رکورد جمشیدیان در سپاهان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و الهلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با پیروزی ۳ بر یک شاگردان ژرژ ژسوس در الهلال به پایان رسید.

رامین رضائیان تک گل سپاهان را در ایم دیدار به ثمر رساند و تعداد گل‌های خود در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا را به عدد ۵ رساند و با پیشی گیری از شهریار مغانلو بهترین گلزن تیمش در این مسابقات شد.

همچنین رضائیان توانست به آمار ۵ گل زده احمد جمشیدیان بازیکن اسبق سپاهان در رقابت‌های آسیایی برسد و این بازیکن در صورت گلزنی در بازی برگشت برابر الهلال می‌تواند آمار خود را بهبود ببخشد.