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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۰۶

رضاییان به رکورد جمشیدیان در سپاهان رسید

رضاییان به رکورد جمشیدیان در سپاهان رسید

مدافع تیم فوتبال سپاهان با گلزنی برابر الهلال به رکورد بازیکن اسبق این تیم در آسیا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و الهلال در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با پیروزی ۳ بر یک شاگردان ژرژ ژسوس در الهلال به پایان رسید.

رامین رضائیان تک گل سپاهان را در ایم دیدار به ثمر رساند و تعداد گل‌های خود در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا را به عدد ۵ رساند و با پیشی گیری از شهریار مغانلو بهترین گلزن تیمش در این مسابقات شد.

همچنین رضائیان توانست به آمار ۵ گل زده احمد جمشیدیان بازیکن اسبق سپاهان در رقابت‌های آسیایی برسد و این بازیکن در صورت گلزنی در بازی برگشت برابر الهلال می‌تواند آمار خود را بهبود ببخشد.

کد مطلب 6025588
بهنام روان پاک

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