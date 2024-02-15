برتری آماری الهلال برابر سپاهان/ آمار ضعیف شاگردان مورایس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳ شامگاه پنج‌شنبه ۲۶ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود نماینده عربستان به پایان رسید. تنها گل سپاهان در این بازی توسط رامین رضاییان در نیمه اول به ثمر رسید.

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بازیکنان الهلال ۷۷ و بازیکنان سپاهان ۲۳ درصد صاحب توپ بودند. الهلالی ها ۱۲ و سپاهانی ها ۶ شوت به سمت دروازه ها داشتند که ۶ شوت بازیکنان الهلال و ۳ شوت بازیکنان سپاهان در چهارچوب بود.

بازیکنان الهلال ۵۴۳ پاس با دقت ۹۱ درصد و بازیکنان سپاهان ۱۲۰ پاس با دقت ۶۸ درصد بین یکدیگر رد و بدل کردند. الهلالی ها ۵ و سپاهانی ها مرتکب ۷ خطا شدند و در تعداد کرنر شاگردان «ژرژ ژسوس» ۷ و شاگردان «ژوزه مورایس» یک کرنر داشتند.