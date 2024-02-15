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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۲

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

برتری آماری الهلال برابر سپاهان/ آمار ضعیف شاگردان مورایس

برتری آماری الهلال برابر سپاهان/ آمار ضعیف شاگردان مورایس

تیم فوتبال الهلال در حالی که میهمان سپاهان بود اما توانست برابر این تیم و در مقابل هواداران ایرانی، آمار خوبی را از خود به ثبت برساند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الهلال عربستان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳ شامگاه پنج‌شنبه ۲۶ بهمن از ساعت ۱۹:۳۰ و در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود نماینده عربستان به پایان رسید. تنها گل سپاهان در این بازی توسط رامین رضاییان در نیمه اول به ثمر رسید.

آمار این بازی را در ادامه می خوانید.

بازیکنان الهلال ۷۷ و بازیکنان سپاهان ۲۳ درصد صاحب توپ بودند. الهلالی ها ۱۲ و سپاهانی ها ۶ شوت به سمت دروازه ها داشتند که ۶ شوت بازیکنان الهلال و ۳ شوت بازیکنان سپاهان در چهارچوب بود.

بازیکنان الهلال ۵۴۳ پاس با دقت ۹۱ درصد و بازیکنان سپاهان ۱۲۰ پاس با دقت ۶۸ درصد بین یکدیگر رد و بدل کردند. الهلالی ها ۵ و سپاهانی ها مرتکب ۷ خطا شدند و در تعداد کرنر شاگردان «ژرژ ژسوس» ۷ و شاگردان «ژوزه مورایس» یک کرنر داشتند.

کد مطلب 6025569
بهنام روان پاک

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