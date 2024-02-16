ترکیب احتمالی استقلال مقابل صنعت نفت/ رونمایی از بازیکن جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در اولین دیدار خود در نیم فصل دوم لیگ بیست و سوم عصر امروز جمعه در خانه میزبان تیم فوتبال صنعت نفت آبادانی است که نیم فصل اول خوبی را پشت سر نگذاشته است و با تغییر کادر فنی پا به رقابت‌های نیم فصل دوم خواهد گذاشت.

جواد نکونام سرمربی آبی‌های پایتخت با توجه به جدایی سعید مهری و مصدومیت و غیبت کوین یامگا که فصل را از دست داد، باید دست به تغییرات بزند و از بازیکنان جدید خود مانند سیلوا و ماشاریپوف در ترکیب استفاده کند. ضمن اینکه میلاد فخرالدینی تنها یک روز مانده به دیدار صنعت نفت به جمع آبی پوشان اضافه شده است و تمرینی با آنها نداشته و بعید است امروز برای استقلال بازی کند.

بازگشت بازیکنان مصدوم مانند محمدحسین مرادمند و ایمان سلیمی هم خیال سرمربی آبی‌ها را راحت کرده است تا از بازیکنانی که مد نظرش است به راحتی استفاده کند.

از این رو احتمال می‌رود استقلال بعد از بازگشت بازیکنان مصدوم و اضافه شدن بازیکنان جدید با ترکیب زیر به مصاف صنعت نفت برود:

سیدحسین حسینی، محمد حسین مرادمند، رافائل سیلوا، آرمین سهرابیان، ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، آرش رضاوند، مهدی مهدی پور، مهرداد محمدی، جلال الدین ماشاریپوف و گوستاوو بلانکو.