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۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۵

برای مصاف با نفت آبادان؛

کارت بازی سه بازیکن استقلال صادر شد

کارت بازی سه بازیکن استقلال صادر شد

با پیگیری علی خطیر مدیرعامل باشگاه استقلال کارت بازی بازیکنان جدید استقلال صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استقلال امروز در هفته شانزدهم لیگ برتر بیست و سوم به مصاف نفت آبادان می‌رود، با پیگیری مدیرعامل این باشگاه کارت بازی رافائل سیلوا، جلال الدین ماشاریپوف و میلاد فخرالدینی که در پنجره نقل و انتقالات زمستانی به استقلال پیوستند صادر شد و امروز می‌توانند در صورت صلاحدید کادر فنی، استقلال را در اولین بازی نیم فصل دوم لیگ برتر همراهی کنند.

مجوز و کارت بازی این سه بازیکن با پیگیری مدیرعامل باشگاه و پس از انجام مراحل قانونی صادر شده و آنها از امروز می‌توانند در خدمت استقلال باشند.

کد مطلب 6025872
سیده فرزانه شریفی

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