کارت بازی سه بازیکن استقلال صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استقلال امروز در هفته شانزدهم لیگ برتر بیست و سوم به مصاف نفت آبادان میرود، با پیگیری مدیرعامل این باشگاه کارت بازی رافائل سیلوا، جلال الدین ماشاریپوف و میلاد فخرالدینی که در پنجره نقل و انتقالات زمستانی به استقلال پیوستند صادر شد و امروز میتوانند در صورت صلاحدید کادر فنی، استقلال را در اولین بازی نیم فصل دوم لیگ برتر همراهی کنند.
مجوز و کارت بازی این سه بازیکن با پیگیری مدیرعامل باشگاه و پس از انجام مراحل قانونی صادر شده و آنها از امروز میتوانند در خدمت استقلال باشند.
نظر شما