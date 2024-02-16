تلخ است اما باید فغانی را فراموش کنیم/ اشتباهات داوری فاجعه است

حیدر سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخاب فغانی برای قضاوت در جام جهانی با ملیت کشور استرالیا اظهار داشت: به نظر من باید فغانی را برای اینکه با نام ایران در جامعه جهانی دیده شود را فراموش کنیم، نه اینکه او یک ایرانی نیست و در فوتبال ما زحمت نکشیده است نه بلکه زرنگی کشور استرالیا دیگر او را از ایران گرفته است. بی تدبیری مسؤولان وقت در این خصوص انجام دادند واقعاً بخشودنی نیست، چرا که می‌توانستیم از تجارب او سال‌ها در فوتبال کشورمان استفاده کنیم اما متأسفانه چنین اتفاقی رقم نخورد.

AFC حق دارد از ایران داوری را به FIFA معرفی نکند

وی افزود: اینکه AFC داوری را از ایران برای جام جهانی معرفی نکرده است به قضاوت در جام ملت‌های آسیا ربطی ندارد و باید به AFC بابت انتخاب نکردن داوران ایرانی حق دهیم. چون زمانی که فغانی برای اولین بار در جام ملت‌ها حضور پیدا کرد با یک قضاوت به ایران بازگشت و سال‌ها طول کشید تا به این درجه از تجربه برسد. AFC نمی‌توان با یک قضاوت موعود بنیادیفر در جام ملت‌ها ریسک کند و او را به FIFA معرفی کند.

کارشناس داوری فوتبال کشورمان با اشاره به نداشتن نماینده داوری در جوامع بین المللی گفت: اینکه در آینده داوری را در جام جهانی و در جوامع بین المللی نخواهیم داشت یک امر طبیعی است چرا که داوری در قد و قواره‌های فغانی نداریم. او در جام جهانی ۲۰۱۸ از سوی ایران در این رقابت حضور داشت اما از سال ۲۰۲۲ با بی تدبیری که صورت گرفت از دست دادیم. ما باید تلاش کنیم تا داوران کشورمان به سطحی برسند که AFC و FIFA روی آنها حساب کنند.

اشتباهات داوران در نیم فصل اول فاجعه است

سلیمانی در خصوص اشتباهات داوری در لیگ بیست و سوم عنوان کرد: در فصل گذشته لیگ برتر آمار نشان داد داوران ۱۱۷ مورد از ۲۴۰ بازی اشتباه صددرصدی داشتند که با وجود کمک داور ویدئویی مشکل حل می‌شد اما آمار نیم فصل اول لیگ بیست و سوم با ثبت ۹۵ مورد تأثیر گذار که نیاز به VAR بوده است فاجعه است. اگر با همین روند پیش برویم در پایان فصل هر ۲۴۰ بازی لیگ دارای اشتباه داوران خواهد بود.

در خصوص عرب براقی هم بی تدبیری کردند

وی با بیان اینکه عرب براقی می‌توانست جانشین فغانی در ایران شود گفت: پس از فغانی من فکر می‌کردم عرب براقی می‌تواند جانشین فغانی شود اما کمیته داوران آن سالی که بر سر معرفی فغانی دعوا می‌کرد باز هم اشتباه کرد و نام عرب براقی را خط زدند تا این داور از لیست الیت کنفدراسیون فوتبال آسیا خارج شود همین موضوع باعث شد تا همه چیز برای عرب براقی از نو آغاز شود که این اتفاقات سن داوران را بالا می‌برد و دیگر در آن زمان AFC به دلیل سنی وسواس به خرج می‌دهد.

کارشناس فوتبال کشورمان در پایان خاطر نشان کرد: به نظر من نه در این دوره از جام جهانی و نه در جام جهانی بعدی داور سرشناس نخواهیم داشت و تا زمانی که مسئله داوری را جدی نگیرند روند بدتر از این خواهد بود.