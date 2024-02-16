هیچ خطایی در پرسپولیس قابل بخشش نیست/ باید جدیدها را در «عمل» دید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در اولین بازی خود در نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر، عصر پنجشنبه ۲۶ بهمن در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک میهمان تیم آلومینیوم بود و با وجود ارایه بازی خوب اما یک بر صفر شکست خورد.
علیرضا نورمحمدی کارشناس فوتبال و پیشکسوت پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط سرخپوشان گفت: پرسپولیس تیم بزرگی است و هر تیمی که مقابل بازیکنان پرسپولیس قرار میگیرد چه داخل خانه و چه در ورزشگاه آزادی کار سختی را خواهد داشت. اوسمار هم دستیار یحیی گل محمدی بوده و از روش کاری او شناخت بسیار خوبی دارد و با توجه به شناختی که از بازیکنان دارد میتواند برای پرسپولیس مثمر ثمر باشد.
او ادامه داد: بازیکنان پرسپولیس باید با تمرکز بیشتری در نیم فصل دوم وارد زمین شوند چون به دلیل حساس بودن مسابقات هیچ خطایی قابل بخشش نیست و برای کسب دوباره عنوان قهرمانی باید حداکثر امتیازات را به دست آورد. بازیکنانی هم که به پرسپولیس اضافه شدهاند باید بدانند که پیراهن چه تیم بزرگی را برتن کردهاند و باید بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند تا هواداران در هر بازی از تماشای بازی پرسپولیس لذت ببرند.
مدافع اسبق پرسپولیس افزود: بازیکنان جدید پرسپولیس از لحاظ اسمی، نامهای بزرگی هستند امیدوارم در عمل هم به اندازه نام خود بزرگ باشند، از بین نفرات اضافه شده تنها از عیسی آل کثیر شناخت دارم و با توجه به کیفیت بالایی که از خود چه در پرسپولیس و چه در سپاهان نشان داده میتواند قدرت خط حمله پرسپولیس را بهبود ببخشد. دو بازیکن خارجی (عبدالکریم حسن و اوستون ارونوف) هم در تیمهای سابق خود درخشان ظاهر شدهاند و اگر شرایط خوبی در تیم برای آنها فراهم باشد قطعاً میتوانند به پرسپولیس در ادامه مسیر کمک کنند و فکر میکنم خریدهای خوبی را مدیریت باشگاه انجام داده است.
نورمحمدی در خصوص عدم خرید بازیکن توسط مدیران پرسپولیس در پست میلاد سرلک تصریح کرد: خط هافبک دفاعی یکی از خطوط مهم در ترکیب یک تیم است و با توجه به حضور بازیکنانی نظیر مسعود ریگی و سینا اسدبیگی پرسپولیس باید یک بازیکن دیگر در این پست به خدمت بگیرد. در حال حاضر اوسمار میتواند به بازیکنان جوان اتکا کند تا از این نفرات در ترکیب تیم خود استفاده کند. خدا را شکر پرسپولیس بازیکنان جوان و خوبی را دارد که همه این جوانان آرزو دارند تا یک دقیقه هم برای پرسپولیس بازی کنند و امیدوارم نفراتی که در این پست حضور دارند از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را ببرند تا خود را به فوتبال ایران نشان دهند.
