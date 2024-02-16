اسپیس ایکس «ادیسه» را برای فرود روی ماه به فضا برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، اسپیس ایکس در فاصله چند ساعت دو ماموریت فضایی انجام داد. این شرکت ماموریت محرمانه USSF-124 را برای نیروی فضایی آمریکا انجام داد. برای انجام ماموریت یک موشک فالکون ۹ از مقر فضایی کیپ کاناورال در ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه به وقت گرینویچ چهارشنبه شب به فضا فرستاده شد. بوستر موشک مذکور ۸ دقیقه پس از پرتاب به طور عمودی روی زمین فرود آمد. این هفتمین پرتاب و فرود بوستر بود.

تاکنون اطلاعات زیادی از ماموریت USSF-124 منتشر نشده است. نیروی فضایی آمریکا فقط صبح روز پرتاب ازماموریت خبرداد. طبق بیانیه مذکور ۶ ماهواره دراین ماموریت به فضا ارسال شدند که ۲ مورد آنها به آژانس دفاع موشکی و ۴ مورد دیگر به آژانس توسعه فضایی تعلق دارند.

چند ساعت بعد و در صبح ۱۵ فوریه(پنج شنبه) یک موشک اسپیس ایکس لندر رباتیک ادیسه را که توسط شرکت Intuitive Machines ساخته شده از مقر فضایی کندی در فلوریدا به مدار زمین برد. اگر همه چیز طبق برنامه ریزی پیش برود، ادیسه در ۲۲ فوریه ۲۰۲۴ میلادی نزدیک قطب جنوب ماه فرود می آید و به نخستین فضاپیمای یک شرکت خصوصی تبدیل می شود که روی سیاره می نشیند.

طی این ماموریت یک موشک فالکون ۹ از پد39A مقر فضایی کندی در ساعت ۶:۰۵ دقیقه گرینویچ روز پنج شنبه به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شد وحدود ۷.۵ دقیقه پس از آن بوستر اول موشک به طور عمودی روی زمین فرود آمد. این هجدهمین پرتاب و فرود بوستر مذکور بود.

اما بوستر بالایی موشک همچنان به پرواز ادامه داد و به تدریج ۴۸.۵ دقیقه پس از پرتاب ادیسه را به مدار انتقال به ماه رساند. لندر ۶۷۵ کیلوگرمی که به اندازه یک کیوسک تلفن است، چند دقیقه بعد نخستین تماس را با تیم کنترل ماموریت برقرار کرد.

لندر ادیسه به زودی به مدار ماه می رسد که این سفر ۶ روز طول می کشد. در مرحله بعد فضاپیما سعی می کند در منطقه Malapert A یک دهانه کوچک در فاصله ۳۰۰ کیلومتری قطب جنوب ماه فرود می آید.