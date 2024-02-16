۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۲۱

ارتکاب ۱۰ کشتار جدید در غزه/ آمار شهدا و مجروحان حمله اشغالگران

وزارت بهداشت غزه آماری جدید از شهدا و مجروحان حمله های رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه آماری جدید از شهدا و مجروحان حمله های رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، اشغالگران طی ۲۴ ساعت گذشته مرتکب ۱۰ کشتار جدید در غزه شدند که طی آن ۱۱۲ نفر دیگر شهید و ۱۵۷ نفر هم زخمی شدند.

وزارت بهداشت غزه از افزایش آمار شهدا به ۲۸ هزار و ۷۷۵ و مجروحان به ۶۸ هزار و ۵۵۲ نفر خبر داد.

همچنین وزارت بهداشت غزه از اقدامات ددمنشانه اشغالگران علیه زنان و کودکان در مرکز درمانی ناصر در خان یونس خبر داد.

سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد: از نیروهای اسرائیلی می خواهیم که اقدامات خود را در مرکز درمانی ناصر متوقف کنند.

سازمان ملل نیز بیان کرد: مکان امنی در غزه وجود ندارد. غیرنظامیان باید مورد حمایت قرار گیرند. بیش از هفتاد درصد از زیرساختها و ۸۴ درصد از مراکز درمانی در غزه نابود یا به شدت آسیب دیده اند.

    • حاج علی محمد آیین IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      قبلاً هم به شما گفتم برق تل آویو باید زده شود تا ماشین جنگی اسراییل از کار بیفتد وگرنه اسراییل سمج تر از آن هست که فکر میکنید ..آنها یک تاسیسات آب شیرین کن قوی دارند که باید از کار بیفتد ...اگر تعلل کنند لبنانی ها بعد از خرابی غزه نوبت لبنان هست اینطوری آنها مدتها در گیر آب و برق خواهند شد .

