به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۴ امارات موفق شد پس از تساوی برابر اسپانیا در وقت‌های قانونی، در ضربات پنالتی این تیم را شکست دهد تا یک امتیاز ارزشمند را در روز نخست این بازی‌ها به اندوخته خود بیفزاید. این پیروزی در حالی رقم خورد که تیم ملی ایران با نتیجه ۵ بر ۲ از حریف خود عقب افتاده بود و در وقت سوم توانست بازی را به تساوی بکشاند.

به دنبال این تساوی، بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد و تیم ملی ایران موفق شد با یک گل تماشایی از حریف قدرتمند خود پیش بیفتد اما در ثانیه‌های آخر تیم اسپانیا بازی را به تساوی کشاند تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم برتر این میدان باشد. در ضربات پنالتی هم این تیم ملی ایران بود که با درخشش دروازه بان خود با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسید.

فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا پس از این دیدار به پیروزی دراماتیک تیم ملی ایران برابر اسپانیا واکنش نشان داد و آن را «یکی از هیجان‌انگیزترین بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی فوتبال ساحلی در ۱۰ سال اخیر» معرفی کرد و نوشت: در این دیدار بارها تیرهای دروازه به لرزه درآمد و ۱۲ بار هم توپ تور دروازه‌ها را لمس کرد. اسپانیا ابتدا ۳ بر صفر و سپس ۵ بر ۲ پیش افتاد اما به لطف ۴ گل محمد مختاری که عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود کرد و همچنین با کمک دروازه بان خود در ضربات پنالتی موفق شد حرف آخر را برابر اسپانیا بزند.

فیفا در ادامه به تاریخچه دیدارهای تیم ملی ایران و اسپانیا در جام جهانی اشاره کرد و نوشت: تا پیش از این دیدار، دو تیم ۳ بار به مصاف هم رفته بودند که نخستین بار در سال ۲۰۰۶ اسپانیا با نتیجه ۶ بر یک پیروز شده بود و یک سال بعد ایرانی‌ها توانستند انتقام بگیرند و با نتیجه ۵ بر ۴ پیروز شوند. آخرین دیدار این دو تیم هم در سال ۲۰۱۵ بود که با برتری ۶ بر ۵ ایران همراه شد.