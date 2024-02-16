۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۶

امام جمعه موقت ورامین:

دشمنان برای اعتیاد جوانان نقشه کشیده اند

ورامین- امام جمعه موقت ورامین گفت: متاسفانه اعتیاد جرم اولی است، که جوانان را گرفتار کرده و دشمنان برای اعتیاد این قشر نقشه کشیده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد در خطبه‌های نماز جمعه ورامین ضمن تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن طی سخنانی گفت: درود بر این مردم فهیم که با حضور دشمن شکن خود پایبندی خود را به اسلام و انقلاب نشان دادند.

وی اضافه کرد: مردم در یوم الله ۲۲ بهمن وظیفه خود را به خوبی انجام دادند و برای بار دیگر حجت را تمام کردند، اکنون نوبت مسئولان است که خدمت خود را مضاعف کنند و در جهت حل مشکلات خصوصاً اقتصادی تلاش کنند.

خطیب جمعه ورامین در ادامه با تبریک ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان گفت: بدانیم دشمن برای جوانان نقشه‌ها کشیده است، متأسفانه امروز اعتیاد جرم اولی است که جوانان را گرفتار کرده است.

وی فساد اخلاقی و عادی سازی بی بندوباری را از دام‌های دشمنان دانست و گفت: باید هم خانواده‌ها حساس‌تر باشند هم مسئولان برنامه ریزی و تلاش بیشتری داشته باشند.

قدوسی نژاد گفت: در آستانه نیمه شعبان هستیم و بایستی خودمان را از هم اکنون آماده کنیم، باید ببینیم که چه کنیم حضرت ما را بپذیرند، چه کنیم که زمینه ساز ظهور باشیم.

وی با طرح این سوال که آیا این مظاهر فسق وفجور با انتظار یک شیعه سازگار است، گفت: نظارت جدی بر مراکز صنفی توسط دستگاه‌های نظارت بسیار اهمیت دارد، ترویج و عرضه مظاهر فرهنگ منحط غرب در بازار اسلامی قابل قبول نیست.

خطیب جمعه ورامین گفت: کسبه بدانند، زمانی حبیب الله هستند، که کسب حلال داشته باشند، آلوده کردن کسب با بی حجابی و عرضه نمادهای کفر و فرهنگ غربی برکت را از کسب می‌برد.

قدوسی نژاد اضافه کرد: مسئولان امر نیز باید به وظایف خود عامل باشند.

وی ادامه حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به مردم مظلوم فلسطین و سکوت مجامع جهانی خاصه سران کشورهای مدعی اسلام را مورد اشاره قرار داد و آن را اعجاب برانگیز دانست و گفت: این مقاومت بی نظیر فلسطین را بر اسرائیل غاصب پیروز می‌کند.

کد مطلب 6025858

