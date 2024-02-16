فهرست سراسری نامزدهای جامعه روحانیت مبارز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست سراسری نامزدهای جامعه روحانیت مبارز در انتخابات مجلس خبرگان رهبری مشخص شد. در ابتدای فهرست اسامی نامزدهای معرفی شده آمده است:

ملت عزیز و شریف ایران

سلام و رحمت الهی بر شما باد شما، که در طی نیم قرن علیرغم همه موانع، دسیسه‌ها و سختی‌ها ایستادید و بر، ایمان آرمانتان در راه عظمت و پیشرفت ایران و اسلام استوار ماندید. استقرار رهبری شایسته، مهمترین رکن جامعه اسلامی است و تحقق این رکن و دیگر ارکان نظام انسانی و اسلامی بدون حضور و اراده مردم امکان ناپذیر و از دیدگاه اسلام نا مطلوب است.

اینک صفحه‌ای دیگر برای تداوم این مسیر در پیش پای ماست بیایید با هم و با توکل به خداوند قادر حکیم سرنوشت خود و فرزندانمان را در فضایی بهتر رقم زنیم.

جامعه روحانیت مبارز با نشست‌ها و رایزنی‌های گسترده ضمن احترام به همه نامزدهای مجلس خبرگان رهبری افراد زیر را شایسته انتخاب شما مردم بزرگوار می‌شناسد. امیدواریم با حضور گسترده و انتخاب احسن، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات خود ثبت نمایید. سربلند و پیروز باشید.

خدا یار و نگهدارتان

السلام علیکم ورحمه الله

جامعه روحانیت فهرست اسامی نامزدها به شرح ذیل است: