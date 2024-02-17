امروز آخرین مهلت شرکت در فراخوان جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید چنگیزی آشتیانی با اعلام این خبر افزود: گفت: مهلت شرکت در فراخوان بیستم جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت فراخوان از شنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز شده است و این مهلت ساعت ۲۴ شنبه ۲۸ بهمن ماه پایان خواهد یافت.

وی افزود: و داوطلبان می‌توانند به سایت مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت به آدرس https://aac.behdasht.gov.ir/ مراجعه و فرآیند ثبت نام خود را انجام دهند.

رییس مرکز جذب امور هیات علمی و نخبگان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۵ هزار نفر در سامانه جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت ثبت نام کرده اند. تعداد هزار و ۸۷۶ مجوز از سوی سازمان اداری استخدامی برای جذب هیات علمی علوم پزشکی اخذ شده است.

وی ادامه داد: داوطلبان برای ثبت نام باید شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در این فراخوان را مطالعه کنند و پس از ثبت نام کد رهگیری از سامانه اخذ کنند. داوطلبان تا زمان اخذ کد رهگیری، ثبت نام رو به صورت کامل دنبال کنند چرا که ملاک نهایی ثبت نام دریافت کد رهگیری است.

چنگیزی آشتیانی تاکید کرد: داوطلبان فرآیند ثبت نام خود را به روز پایانی موکول نکنند و در زمان ثبت نام دقت کنند تا مستندات خواسته شده با کیفیت بالا در سامانه بارگذاری شود.