آغاز پیش ثبت نام اینترنتی توزیع لاستیک به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بنانژاد دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: با راه اندازی سامانه پیش ثبت نام توزیع اینترنتی لاستیک خودرو و افزایش عرضه برخی اندازههای پرمصرف، این بازار به زودی به ثبات و آرامش خواهد رسید.
وی افزود: افراد قبل از مراجعه به فروشگاهها برای خرید لاستیک به قیمت مصوب میتوانند اطلاعات خود را در kala.ntsw.ir ثبت کنند و در فروشگاه با ارائه کد به فروشنده کالای خود را دریافت کنند.
دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: فروشگاههای عرضه کننده لاستیک با قیمت مصوب در این سامانه قابل رؤیت است.
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