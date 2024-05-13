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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۵۷

آغاز پیش ثبت نام اینترنتی توزیع لاستیک به زودی

آغاز پیش ثبت نام اینترنتی توزیع لاستیک به زودی

دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به راه اندازی سامانه پیش توزیع لاستیک خودرو گفت: با راه اندازی این سامانه توزیع اینترنتی، بازار لاستیک خودرو به شفافیت می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بنانژاد دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: با راه اندازی سامانه پیش ثبت نام توزیع اینترنتی لاستیک خودرو و افزایش عرضه برخی اندازه‌های پرمصرف، این بازار به زودی به ثبات و آرامش خواهد رسید.

وی افزود: افراد قبل از مراجعه به فروشگاه‌ها برای خرید لاستیک به قیمت مصوب می‌توانند اطلاعات خود را در kala.ntsw.ir ثبت کنند و در فروشگاه با ارائه کد به فروشنده کالای خود را دریافت کنند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: فروشگاه‌های عرضه کننده لاستیک با قیمت مصوب در این سامانه قابل رؤیت است.

کد مطلب 6105022
سمیه رسولی

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