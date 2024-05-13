آغاز پیش ثبت نام اینترنتی توزیع لاستیک به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بنانژاد دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: با راه اندازی سامانه پیش ثبت نام توزیع اینترنتی لاستیک خودرو و افزایش عرضه برخی اندازه‌های پرمصرف، این بازار به زودی به ثبات و آرامش خواهد رسید.

وی افزود: افراد قبل از مراجعه به فروشگاه‌ها برای خرید لاستیک به قیمت مصوب می‌توانند اطلاعات خود را در kala.ntsw.ir ثبت کنند و در فروشگاه با ارائه کد به فروشنده کالای خود را دریافت کنند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: فروشگاه‌های عرضه کننده لاستیک با قیمت مصوب در این سامانه قابل رؤیت است.