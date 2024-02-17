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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۸

هم اندیشی مربیان تربیتی دانش آموزی در شهرکرد برگزار شد

هم اندیشی مربیان تربیتی دانش آموزی در شهرکرد برگزار شد

شهرکرد-نشست هم اندیشی مربیان تربیتی دانش آموزی با حضور مسئولان بسیج دانش آموزی و آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرم نظری مسئول بسیج دانش آموزی سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) صبح شنبه گفت: یکی از ارکان مهم و اثربخش در نظام تربیتی بسیج، بویژه بسیج دانش آموزی؛ مربیان تربیتی طرح‌های سه‌گانه هستند.

وی تصریح کرد: به همین منظور نشست صمیمی هم اندیشی را برگزار کردیم تا نقطه نظرات و راهکارها و پیشنهادات مربیان طرح‌های تربیتی با حضور مسئولین متولی و معاونت‌های سپاه استان و اداره کل آموزش و پرورش بیان شود.

وی ادامه داد: راهکارها و دستورات اجرایی برای مباحثی که این عزیزان مطرح می‌کنند پیش بینی خواهد شد.

نظری خاطرنشان کرد: مباحث طرح یاوران ولایت ۱ و ۲ و طرح‌های سه‌گانه تربیتی از موضوعات این نشست است که برای سال آینده این مطالب مورد بررسی تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

ذوالفقار علیخانی مسئول اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش نیز گفت: اساس عالم و اساس ادیان بر تعلیم و تربیت بوده و فلسفه بعثت همین است.

وی با اشاره به تنوع مخاطبین در آموزش و پرورش اعم از دختر، پسر، همکاران و اولیا، اضافه کرد: طرح‌های خوب و قابل توجهی وجود دارد که با همراهی بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان در حال انجام است و می‌تواند به تکمیل نظام تعلیم و تربیت و رسیدن به اهداف متعالی نظام تربیتی کمک کند.

علیخانی گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، بحث گام دوم با اقتدار توسط جوانان رقم خواهد خورد و تمدن نوین اسلامی بر بستر این تعالیم متعالی مبتنی بر ارزش‌های الهی، ارزش‌های فطری اتفاق خواهد افتاد.

کد مطلب 6026461

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