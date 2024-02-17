به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «باران تمشک» نوشته مصطفی فعله‌گری فردا یکشنبه ۲۹ بهمن برگزار می‌شود. این کتاب با نگاهی انتقادی به مبارزه مسلحانه طیف جریان فداییان خلق پیش از انقلاب می‌پردازد.

در این‌نشست مصطفی فعله گری نویسنده کتاب، احمد شاکری منتقد و حامد صلاحی مجری و کارشناس حوزه کتاب در این جلسه حضور داشته و به ارایه نکاتی درباره این‌کتاب می‌پردازند.

برگزاری این‌برنامه توسط انتشارات سوره مهر با همکاری تُم استوری است.

نشست مذکور فردا یکشنبه ۲۹ بهمن از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار می‌شود.