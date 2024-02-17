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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۰

جانشین رییس ساصد وزارت دفاع:

سامانه پدافندی «آذرخش» در کمترین زمان به تولید انبوه می‌رسد

سامانه پدافندی «آذرخش» در کمترین زمان به تولید انبوه می‌رسد

امیر سرتیپ دوم «زواره‌ای» گفت: سامانه پدافندی ارتفاع پست آذرخش در کم‌ترین زمان قابلیت تولید انبوه را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم «سید مسعود امیر زواره‌ای» جانشین رئیس سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز (شنبه) در حاشیه آئین رونمایی از در مراسم رونمایی از سامانه‌های پدافند هوایی «آرمان» و «آذرخش»، اظهار داشت: سامانه پدافندی آذرخش برای مقابله با اهداف در ارتفاع کم است؛ لذا برای این‌منظور از رادار، سرچ اپتیکی و سیکر تصویری بهره می‌برد.

امیر زواره‌ای افزود: این سامانه با کمک پست فرماندهی می‌تواند منطقه‌ای را پوشش دهد و در شبکه یکپارچه پدافندی کشور قرار گیرد.

جانشین رئیس ساصد اضافه کرد: سامانه آذرخش در کم‌ترین زمان قابلیت تولید انبوه را دارد و در زمان بسیار کم شاهد بکارگیری و عملیاتی کردن آن در سازمان‌های رزم نیروهای مسلح خواهیم بود.

کد مطلب 6026600
هادی رضایی

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