به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم «سید مسعود امیر زوارهای» جانشین رئیس سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز (شنبه) در حاشیه آئین رونمایی از در مراسم رونمایی از سامانههای پدافند هوایی «آرمان» و «آذرخش»، اظهار داشت: سامانه پدافندی آذرخش برای مقابله با اهداف در ارتفاع کم است؛ لذا برای اینمنظور از رادار، سرچ اپتیکی و سیکر تصویری بهره میبرد.
امیر زوارهای افزود: این سامانه با کمک پست فرماندهی میتواند منطقهای را پوشش دهد و در شبکه یکپارچه پدافندی کشور قرار گیرد.
جانشین رئیس ساصد اضافه کرد: سامانه آذرخش در کمترین زمان قابلیت تولید انبوه را دارد و در زمان بسیار کم شاهد بکارگیری و عملیاتی کردن آن در سازمانهای رزم نیروهای مسلح خواهیم بود.
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