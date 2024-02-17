به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم «سید مسعود امیر زواره‌ای» جانشین رئیس سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز (شنبه) در حاشیه آئین رونمایی از در مراسم رونمایی از سامانه‌های پدافند هوایی «آرمان» و «آذرخش»، اظهار داشت: سامانه پدافندی آذرخش برای مقابله با اهداف در ارتفاع کم است؛ لذا برای این‌منظور از رادار، سرچ اپتیکی و سیکر تصویری بهره می‌برد.

امیر زواره‌ای افزود: این سامانه با کمک پست فرماندهی می‌تواند منطقه‌ای را پوشش دهد و در شبکه یکپارچه پدافندی کشور قرار گیرد.

جانشین رئیس ساصد اضافه کرد: سامانه آذرخش در کم‌ترین زمان قابلیت تولید انبوه را دارد و در زمان بسیار کم شاهد بکارگیری و عملیاتی کردن آن در سازمان‌های رزم نیروهای مسلح خواهیم بود.