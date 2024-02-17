آغاز عملیات اجرایی ۶۰ هزار واحد مسکونی برای دانشگاهیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، "ارسلان مالکی" از آغاز عملیات اجرایی و کلنگزنی در بیش از ۱۵۰۰ هکتار زمین مازاد دانشگاهها با ظرفیت ساخت ۶۰ هزار واحد مسکونی و خوابگاه دانشجویی متاهلی در بیش از ۵۰ نقطه دانشگاهی توسط رئیس جمهور در شورای عالی مسکن کشور خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این عملیات در ۲۴ واحد دانشگاه آزاد اسلامی و ۳۰ واحد دانشگاهی دولتی اجرا میشود، افزود: یکی از موضوعات مهمی که در وزارت راه و شهرسازی پیگیری میشد مسکندار کردن اعضای هیئت علمی، دانشگاهیان و نخبگان بود که با تفاهم ابتدایی با رؤسای دانشگاههای دولتی و دانشگاههای آزاد اسلامی این اراضی برای ساخت مسکن این اقشار اختصاص داده شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در توضیح وضعیت پیشرفت این اراضی، تصریحکرد: برای بخشی از این اراضی، طراحیها انجام شده و مجوزات لازم اخذ شده و امروز کار آمادهسازی آغاز میشود همچنین برای تسریع امور، وظیفه آمادهسازی این اراضی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده و ظرف ۲ سال آینده این مسکنها آماده خواهد شد.
وی ادامهداد: بخش دیگری از این اراضی نیاز به طراحی دارد که با توجه به اینکه توان فنی در حوزه شهرسازی و معماری در دانشگاهها وجود دارد، دانشگاهها میتوانند در این زمینه به ما کمک کنند تا یک طرح ایرانی اسلامی و طراحی در شأن دانشگاهیان آماده شود.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص انواع روشهای واگذاری این واحدها اظهار داشت: دو روش واگذاری برای این واحدها وجود دارد، یکی روش اجاره ۹۹ ساله که بابت زمین هیچ مبلغی دریافت نخواهد شد و زمین بهصورت رایگان در اختیار دانشگاهیان قرار خواهد گرفت که با آورده متقاضی و تسهیلات بانکی واحدها ساخته خواهد شد.
وی اضافهکرد: روش دیگر، فروش اقساطی زمین است؛ به این ترتیب که اگر متقاضیان تمایل داشتهباشند مالک زمین شوند زمین در قالب فروش اقساطی به آنها واگذار خواهد شد که در این حالت واحدها توسط خود متقاضی یا تعاونی یا هر شرکتی که خود واحد دانشگاهی به جمعبندی برسد ساخته میشود.
مالکی درباره ساخت خوابگاههای متاهلی توسط وزارت علوم نیز گفت: این واحدها در اراضی دانشگاهها و با اعتبارات وزارت علوم و تسهیلات خود دانشگاه اجرا میشود که اگر مشکلی در ارائه تسهیلات وجود نداشتهباشد زودتر از دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی در پایان اضافهکرد: در طرح نهضت ملی مسکن برای همه اقشار مختلف برنامهریزی لازم را به عمل آوردهایم، اما برای بعضی از اقشار مثل دانشگاهیان بهصورت ویژه پیگیری کردهایم. همچنین برای کارگران صنایع و بقیه صنوف هم برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلامکرد: تاکنون عملیات اجرایی بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور آغاز شده که در مراحل مختلف اجرا هستند. بخشی از این واحدها در مناسبتهای مختلف از جمله دهه مبارک فجر تحویل شده و بقیه این واحدها هم بهسرعت در حال پیشرفت است و اگر مانعی در تسهیلات بانکی و آورده مردم نباشد این واحدها بهزودی بهدست مردم خواهند رسید.
وی تاکید کرد: همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی بهصورت شبانهروزی در حال پیگیری و پیشبرد طرح عظیم نهضت ملی مسکن هستند و تاکنون بیش از ۴۱ هزار هکتار زمین برای ساخت واحدهای این طرح به محدوده شهرهای موجود الحاق شده و مکانیابی و شناسایی حدود ۵۰ شهرک نیز در حریم شهرها انجام شدهاست.
مالکی در توصیف حجم کاری که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم انجام شدهاست، گفت: اگر بخواهیم مقایسهای داشتهباشیم، از ابتدای دولت سیزدهم تأمین زمین برای تولید مسکن در اراضی سازمان ملی زمین و مسکن حدود ۵۰ درصد کل میزانی بوده که از ابتدای انقلاب اسلامی تا شروع دولت سیزدهم تولید شدهاست و این خبر خوبی برای مردم شریف ایران است.
طرح نهضت ملی مسکن از جمله برنامههای اصلی دولت سیزدهم برای حل مشکل مسکن اقشار مختلف مردم در کشور است.
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