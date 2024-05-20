شعار محو غده سرطانی اسراییل به صدای عمومی مسلمین در حج تبدیل شود

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب _ الناز رحمت نژاد: قریب به یک قرن است مساله اشغال فلسطین و تشکیل دولت یهود، از مسائل مهم جهان اسلام است. علمای مسلمان، فراخور مسؤولیت‌شان و در موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی، نسبت به این مساله واکنش نشان داده‌اند. علمای شیعه نیز از همان ابتدای اشغال فلسطین، از این مساله ابراز نگرانی کرده و با فلسطینیان هم دردی نشان داده‌اند؛ و بر مبارزه با اشغالگران تا آزادی سرزمین فلسطین تاکید کرده‌اند. گرچه در طی دهه‌های اول تشکیل دولت صهیونیستی در خاک فلسطین، پیشگامان مبارزه با اشغالگری، کشورهای عرب همسایه فلسطین، مانند مصر و سوریه بودند، اما شکست‌های پیاپی اعراب از اسرائیل، بیشتر این کشورها را از دایره حمایت از مبارزان فلسطینی خارج کرد و در نهایت بیشتر آنان تن به سازش با رژیم صهیونیستی دادند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام خمینی (ره)، مبارزه با اشغالگری صهیونیست‌ها و حمایت از فلسطین، به عنوان یک سیاست ثابت توسط مسؤولان جمهوری اسلامی اعلام و اتخاذ شد. اکنون سخن عالمان شیعه مبنی بر ضرورت مبارزه برای آزادی فلسطین، با ابزار قدرت و سیاست که به دست انقلابیون مسلمان افتاده بود، به گوش مسلمانان منطقه و مردم جهان می‌رسد.

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که انقلاب اسلامی ایران بر پایه مبانی دین مبین اسلام به وجود آمده است. بر همین اساس حمایت از منافع جهان اسلام به خصوص ملت‌های مظلوم مسلمان از اولین شعارهایی بود که توسط امام خمینی (ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.

این در حالی بود که رژیم منحوس پهلوی جزو اولین دولت‌های اسلامی بود که اسرائیل این دولت جعلی را به رسمیت شناخته بود.

آرمان امام راحل جان تازه ای به پیکر انتفاضه دمید و ابتکار تعیین جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس عامل ماندگاری مساله فلسطین شد.

پس از ارتحال حضرت امام (ره) علم این آرمان خواهی بر دوش خلف صالح او یعنی حضرت آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی) قرار گرفت. گستره اطلاعات معظم له و اشراف ایشان بر مبانی فقهی، تاریخی و سیاسی مساله فلسطین هر کسی را به پای سخن ایشان می‌کشاند.

در فرصتی که دست داد بر اساس کتاب «مساله فلسطین از نگاه حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای (مدظله العالی)» نوشته سعید صلح میرزایی که توسط انتشارات انقلاب اسلامی چاپ و منتشر شده به بررسی و مرور نظرات و بیانات رهبر معظم انقلاب در مجامع عمومی و خطبه‌های نماز جمعه پیرامون مساله فلسطین طی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۰ پرداختیم.

قسمت اول تا نوزدهم فلسطین در بیانات رهبر انقلاب در پیوندهای زیر قابل مطالعه و بررسی هستند:

* «مساله فلسطین مساله عربی و اسلامی نیست، یک مساله انسانی است»

* «محو اسراییل با اراده و عزم ملت‌ها ممکن است»

* «مصائب انسانی در مصیبت و قضیه فلسطین جمع است / اسرائیل زیر تل ریگ‌ها دفن خواهد شد»

* «فلسطین قطعه‌ای از خاک اسلامی است و وظیفه همه بازگرداندن آن است»

* «عامل قیام فلسطین خود فلسطینی‌ها هستند»

* «ناقص‌بودن پیروزی ایران بدون نابودی اسرائیل»

* «اسراییل غده بدخیم سرطانی منطقه است»

* «فلسطین در مبارزه خود ملت ایران را الگو قرار داده است»

* «ایستادگی ایران و ادامه نهضت فلسطین توسط نسل سوم»

* «فلسطینی‌ها چون از میهن‌شان دفاع می‌کنند در بیان غرب تروریست‌اند»

* «طراحی تحولات منفی در سطح بین‌المللی در قالب ناتوی فرهنگی»

* «خبرگزاری‌های معروف دنیا متعلق به صهیونیست‌ها هستند»

* «جمهوری اسلامی مرکز مقاومت است / طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا؛ آن روی سکه افسانه نیل تا فرات»

* «آمریکا و تبدیل فلسطینیان به تروریست و اسراییل به مدافع»

* «اصل ماجرای فلسطین چیست؟»

* «ایران در عهد پهلوی خانه امن صهیونیست‌ها بود»

* «اسراییل از ابتدای شکل‌گیری به حقوق فلسطینیان تجاوز کرده است / تاثیرات پیمان ننگین کمپ دیوید»

* «یک مقاومت جهانی علیه صهیونیسم پدید آمده است»

* «هر جوان فلسطینی به قدر یک لشکر تاثیر دارد»

در ادامه، مشروح قسمت بیستم این پرونده را می‌خوانیم؛

حجاج و لزوم بالاتر بردن بصیرت سیاسی

مسلمانانی که از چهارگوشه جهان در اینجا به شوق طواف کعبه و زیارت حرم رسول اعظم (صلی االله علیه و آله) گرد آمده اند باید این فرصت را برای مستحکم کردن پیوندهای برادری میان خود که درمان بسیاری از دردهای بزرگ امت اسلامی است مغتنم شمارند. امروزه آشکارا می‌بینیم که دست بدخواهان دنیای اسلام، بیش از گذشته در کار تفرقه افکنی میان مسلمانان است و این در حالی است که امت اسلامی امروزه بیش از گذشته به انسجام و همدلی نیازمند است.

امروز پنجه خونین دشمنان در جای جای سرزمین‌های اسلامی به طور نمایان درکار فاجعه آفرینی است؛ فلسطین در سیطره خباثت صهیونیست‌ها دررنج و محنت روزافزون است؛ مسجدالاقصی در معرض خطر جدی است؛ مردم مظلوم غزه پس از آن نسل کشی بی سابقه همچنان در سخت‌ترین شرایط به سر می‌برند.

اشغالگران از سویی نهضت‌های مقاومت مردمی در فلسطین و لبنان و دیگر نقاط را تروریست می‌نامند و از سویی تروریسم وحشی فرقه و قومی را میان ملت‌های این منطقه سازماندهی و رهبری می‌کنند.

وظیفه حجاج نسبت به مساله فلسطین

حجاج بیت االله الحرام و برادران و خواهرانی که امسال از سراسر عالم درخانه خدا گرد می آیند، بکوشند تا با طرح مصائب و مشکلات مسلمین و تلاش برای ایجاد وحدت و همدلی مسلمانان که شرط اصلی نجات مسلمین از چنگال امپراتوری زر و زور و سلطه جهانی است و نشر معارف اساسی اسلام و تبادل نظر در وظایف بزرگ مسلمین دردوران معاصر، حج را ابراهیمی و محمدی (ص) سازند.

شعار محو غده سرطانی اسرائیل که از سوی امام عظیم الشان و قائد کبیر اسلام، امام خمینی (ره) مطرح شد، علی رغم میل سازش کاران سیاست باز، باید با قوت و شدت مطرح شود و به صدای عمومی مسلمین در حج تبدیل گردد. در حج باید مسائل جهان اسلام بررسی شود. بزرگترین مساله عمومی مسلمین پس از لزوم آمادگی برای دفاع از اسلام و هویت جمعی مسلمین، مساله ملت‌های زیرستم و مبارزی است که دست طغیان و کفر و استکبار آنان را مقهور و مظلوم ساخته و سخت‌ترین شرایط زندگی را برآنان تحمیل کرده است. ملت مظلوم فلسطین، نمونه بارزی از اینگونه ملتهاست. چهل سال است که این ملت، از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده و یا در وطن خویش غریبانه زندگی کرده است. این زخم خونین و دردناکی بر پیکر امت اسلامی است که با توطئه دولتهای استعمارگر و ضد اسلام و به دست جنایتکار صهیونیست‌ها چهل سال پیش وارد شده و هر روز نمکی بر آن پاشیده شده است. آن هم رفتار سازمانهای بین المللی و بعضی دولتهای اروپایی و انگلیس و دیگران! خوب؛ یک عده مسلمان، در آنجا مظلوم واقع شده اند و منتظرند که چه وقت قتل عام شوند! مسلمانان در این مورد چه کنند؟ آیا راهی غیر از حج وجود دارد؟ آن عاملی که قدرتهای استکباری را می‌لرزاند، «سوادالناس» یعنی توده مردم است؛ والا چند دولت، در فلان کنفرانس که در فلان گوشه دنیا برگزار می‌شود، بنشینند و قطعنامه‌ای هم صادر کنند. اهمیتی نمی‌دهند! صد قطعنامه هم صادرکنند، بی نتیجه است. مگر علیه صهیونیست‌های غاصب، تا کنون چندین قطعنامه صادر نشده است؟ یعنی هیچ؛ یعنی باد هوا! قطعنامه فایده‌ای ندارد. آن عاملی که قدرتهای استکباری را به معنای واقعی می‌ترساند و متوقف می‌کند، حضور آحاد ملتهاست. کجا بهتر از حج؟ دو میلیون مسلمان از همه کشورهای اسلامی در آنجا جمع می‌شوند. از هر کدامشان بپرسی: «احساس شما نسبت به گوراژده چیست؟» خواهد گفت: «دلم می‌خواهد به گوراژده بروم و ازمسلمانان مظلوم آنجا دفاع کنم.» حیف نیست که ما این جماعت را از دست بدهیم؟! حیف نیست اجتماعی به این خوبی که این همه می‌تواند برکت داشته باشد و جان این همه مسلمان را نجات دهد، از دست برود؟! آن وقت، این سیاسی کردن حج است؟!

انتظار از دولتهای غیر مسلمان (اروپایی)

انتظار از دولت‌های غیر مسلمان عمدتاً دولتهای اروپایی این است که در مقابل جنایاتی که علیه یک ملت علیه مردان، علیه پیرمردان، علیه زنان، علیه نوجوانان، علیه بچه چندماهه و شیرخوار انجام می‌گیرد، سکوت نکنند. چرا سکوت می‌کنند؟ چطور با وجود این همه جنایت، باز از آن دولت غاصب و اشغالگر حمایت می‌کنند؟ مگر ادعا نمی‌کنند که طرفدار حقوق انسانند؟ اگر این حرف، دروغ و فریب و بازی سیاسی و وسیله‌ای برای چاپیدن ملت‌ها نیست، اینجا میدان امتحان آن است. اینجا حقوق انسان پامال می‌شود؛ موضع بگیرند، حرف بزنند، کارهای اسرائیل را تقبیح کنند و روی او فشار آورند. همچنانکه برای چند مجرم یهودی که در فلان جای دنیا به خاطر یک جرم جاسوسی محاکمه می‌شوند، بسیج می‌گردند و وظیفه خودشان می‌دانند که دخالتی بکنند و حرفی بزنند در حالی که آنجا مجازات مجرم و کارقانونی صورت می‌گیرد اینجاهم که یک ملت مظلوم واقع می‌شود، دخالت کنند. چرا دخالت نمی‌کنند؟ برای دولتهای اروپایی و غیره ننگ است که تحت تأثیر عوامل صهیونیست و کمپانی‌های وابسته به صهیونیست‌ها و ثروتمندان صهیونیست باشند. ما به امریکا چیزی نمی‌گوییم و از او توقعی نداریم؛ او نخواهد کرد و نه می‌تواند بکند؛ چون هیأت حاکمه امریکا در مشت صهیونیست‌ها قرار دارد.

فلسطین؛ محل امتحان دولتهای اروپایی

امروز برای اروپایی‌ها و غربی‌ها هم روز امتحان بزرگی است. باید امتحانشان را در دفاع از حقوق بشر و آزادی که این همه ادعایش را می‌کنند، پس بدهند. چطور از یک ملت با این میزان ازمظلومیت نمی‌شود دفاع کرد؟! البته بعضی از دولتهای اروپایی، زبانی چند کلمه چیزی گفته اند، اما اینها کافی نیست. سازمان کنفرانس اسلامی و دولتهای اسلامی وظیفه دارند.

راه دوم حمایت هاست. همه دنیا باید از اینها حمایت کنند. البته ملت‌ها حمایت کردند. در اروپا هم ملت‌ها حمایت کردند، دست به راهپیمایی زدند و با انواع و اقسام راه‌ها و شیوه‌ها، خواست قلبی خود را نشان دادند. حتی در داخل کشور ایالات متحده آمریکا هم این حمایتها ابراز شد. بعد از این هم این چیزها ادامه خواهد داشت؛ لیکن دولتها باید به وظیفه خود عمل کنند. از همه واجبتر، دولتهای اسلامی و بالاخص دولتهای عربی هستند.

وظیفه سازمان کنفرانس اسلامی؛ دفاع از فلسطین

امروز سازمان کنفرانس اسلامی که وظیفه و اساس فلسفه وجودی اش اصلاً دفاع از فلسطین و مساله فلسطین بوده، واقعاً وظیفه داردکه ایستادگی کند؛ دنیای اسلام رادر مقابل این حرکت موذیانه صهیونیست‌ها و حامیانشان که اغلب دولتهای مستکبر غربی، علی رغم اختلافاتی که دارند، در این پشتیبانی سهیم و شریکند بسیج کند.