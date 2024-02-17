فناوران برای جایگزینی «الکتروموتورهای پرمصرف» طرح ارایه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک شتاب دهنده با حمایت ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان انرژی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی پویش ملی بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی را با تمرکز بر "الکتروموتورهای پرمصرف" برگزار می‌کند.

حمیدرضا خجسته دبیر اجرایی این پویش هدف از برگزاری این پویش ملی را ارائه مدل عملیاتی از ارزش آفرینی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی با تمرکز بر الکتروموتورهای پرمصرف دانست و گفت: در این مدل بازیگران اکوسیستم نوآوری با فعالیت‌های اساسی خود که عامل ارزش آفرینی برای همه ذی‌نفعان است، هم آفرینی می‌کنند.

وی بازخوانی شرایط هم سرمایه گذاری و شراکت بلند مدت، راهبری تغییرات و حفاظت از دارایی‌های معنوی را از اهداف این این رویداد دانست و یادآور شد: خروجی این پویش در پایان رقم خوردن یک هم آفرینی توسط مخاطبین حاضر در پویش است. مخاطبان این پویش سرمایه گذاران خطرپذیر، صاحبان صنایع مرتبط، نخبگان و فناوران به منظور کامل کردن زنجیره ارزش برای جایگزینی الکتروموتورهای پر مصرف خواهد بود.

خجسته، در خصوص محورهای این پویش خاطرنشان کرد: این رویداد دارای محورهای اصلی و تخصصی است و شامل "بهینه سازی مصرف انرژی از طریق جایگزین شدن الکتروموتورهای کم بازده و قدیمی موجود با الکتروموتورهای با فناوری بالا و پربازده در لوازم خانگی" - "طرح‌های نوآورانه و مبتکرانه جهت تأمین سرمایه برای جایگزینی الکتروموتورهای پرمصرف" و همچنین "طرح‌های نوآورانه و فناورانه جهت طراحی و ساخت الکتروموتورهای پر بازده و بهینه مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا" است.

دبیر اجرایی این رویداد، "استقرار استاندارد بهره‌وری انرژی با رده‌های A و بالاتر در محصولات دارای برچسب انرژی" و "ارتقای عملکرد الکتروموتورهای مورد استفاده در لوازم خانگی از طریق فناوری‌های به روز و جدیدتر" را از دیگر محورهای این پویش ذکر کرد.

به گفته وی فراخوان پویش ملی بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی تا روز ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ادامه دارد و صاحبان صنایع و شرکت‌های فعال در حوزه‌های برق و انرژی، لوازم خانگی و کشاورزی، سازندگان الکتروموتورهای الکتریکی با فناوری‌های روز، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری می‌توانند در این رویداد شرکت کنند.

خجسته شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه انرژی، واحدها و تیم‌های فناور و نوآور فعال در حوزه انرژی، استارت‌آپ‌های فعال در حوزه انرژی و همچنین سرمایه گذاران خطرپذیر را از دیگر مخاطبان این رویداد برشمرد و اظهار کرد: مخاطبان این رویداد می‌توانند با مراجعه به صفحه رسمی دبیرخانه پویش ملی به آدرس: https://mahamtoos.ir/pooyesh۱۴۰۲/ مراجعه و نسبت به تکمیل فرم حضور در پویش و همچنین کسب اطلاعات بیشتر اقدام کنند.

دبیر اجرایی پویش ملی مدیریت مصرف انرژی اختتامیه این پویش و معرفی طرح‌های برتر را روز ۲۵ فروردین سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.