به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا گفت که نوار غزه در معرض نسل‌کشی قرار دارد و حمله نظامی اسرائیل به غزه در تاریخ بشریت بی‌سابقه است.

«موسی فکی» که در افتتاحیه اجلاس اتحادیه آفریقا سخنرانی می‌کرد، افزود: غزه به طور کامل در معرض نسل‌کشی و نابودی قرار دارد و مردم آن از تمام حقوق خود محروم هستند.

وی ادامه داد: ما عملیات نظامی اسرائیل را در نوار غزه که مشابهی در تاریخ بشریت ندارد، محکوم می‌کنیم. مردم فلسطین باید از آزادی کامل و کشور مستقل برخوردار شوند.

موسی فکی تصریح کرد: آفریقا همبستگی کامل خود را با مردم فلسطین اعلام کرده و خواهان عدالت برای آنها است.

رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا تأکید کرد: تصمیم دیوان بین المللی دادگستری یک پیروزی برای همه کشورهای حامی فلسطین است. ما از موضع آفریقای جنوبی در دادگاه لاهه حمایت می‌کنیم و اجرای تصمیمات این دادگاه و پایان دادن به کشتار در غزه را خواستار هستیم.