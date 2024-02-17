۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

اتحادیه آفریقا:

تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه در تاریخ بشریت بی‌سابقه است

رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا ضمن ابراز همبستگی با مردم فلسطین و محکومیت تجاوز بی‌سابقه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، گفت که رأی دادگاه لاهه پیروزی برای همه حامیان فلسطین محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا گفت که نوار غزه در معرض نسل‌کشی قرار دارد و حمله نظامی اسرائیل به غزه در تاریخ بشریت بی‌سابقه است.

«موسی فکی» که در افتتاحیه اجلاس اتحادیه آفریقا سخنرانی می‌کرد، افزود: غزه به طور کامل در معرض نسل‌کشی و نابودی قرار دارد و مردم آن از تمام حقوق خود محروم هستند.

وی ادامه داد: ما عملیات نظامی اسرائیل را در نوار غزه که مشابهی در تاریخ بشریت ندارد، محکوم می‌کنیم. مردم فلسطین باید از آزادی کامل و کشور مستقل برخوردار شوند.

موسی فکی تصریح کرد: آفریقا همبستگی کامل خود را با مردم فلسطین اعلام کرده و خواهان عدالت برای آنها است.

رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا تأکید کرد: تصمیم دیوان بین المللی دادگستری یک پیروزی برای همه کشورهای حامی فلسطین است. ما از موضع آفریقای جنوبی در دادگاه لاهه حمایت می‌کنیم و اجرای تصمیمات این دادگاه و پایان دادن به کشتار در غزه را خواستار هستیم.

