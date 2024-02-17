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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

خوی جنایتکارانه صهیونیست‌ها به عرصه موسیقی کشیده شد

خوی جنایتکارانه صهیونیست‌ها به عرصه موسیقی کشیده شد

دو خواننده اسرائیلی در عرصه موسیقی رپ با انتشار یک آهنگ خواستار قتل همه حامیان و تایید کنندگان ملت فلسطین به ویژه افراد مشهور شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی انتشار یک آهنگ از سوی خوانندگان اسرائیلی به زبان عبری، در محافل صهیونیستی سر و صدای زیادی به پا کرده است.

در این آهنگ که در سبک رپ منتشر شده، خوانندگان با استفاده از عبارات و جملاتی تحریک آمیز خواستار قتل همه حامیان و تأیید کنندگان ملت فلسطین به ویژه افراد مشهور در سطح جهانی شده اند.

خوی جنایتکارانه صهیونیست‌ها به عرصه موسیقی کشیده شد
حضور بلا حدید در تظاهرات حمایت از ملت فلسطین

این آهنگ به نام «هاربوداربو» به معنای «چاقوها و جراحت ها» از سوی دو خواننده رپ اسرائیلی به نام‌های «نیسا لوی» و «دور سوروکر» طی هفته‌های اخیر منتشر شده اما در نتیجه تداوم جنگ غزه طی روزهای اخیر بازدیدهای بسیار بالایی در محافل صهیونیستی داشته است.

خوی جنایتکارانه صهیونیست‌ها به عرصه موسیقی کشیده شد
دوا لیپا خواننده انگلیسی در هنگام بازدید از کمپ آوارگان سوری در لبنان

در این آهنگ ضمن نام بردن از افراد مشهور در سطح جهانی نظیر «بلا حدید» مدل آمریکایی فلسطینی و «دوا لیپا» خواننده انگلیسی از اسرائیلی‌ها خواسته شده که آنها را به قتل برسانند.

بنابر اعلام منابع عبری، مشاهده این آهنگ در بین نسل جوان در اراضی اشغالی شدت بیشتری داشته و طی هفته‌های اخیر به ۱۸ میلیون بازدید رسیده است.

همچنین در این موزیک به طور ویژه با نام بردن از فرماندهان مقاومت فلسطین و لبنان نظیر «محمد ضیف» فرمانده قسام، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان بر لزوم قتل آنها نیز تاکید شده و از ارتش رژیم صهیونیستی خواسته شده که به قتل عام مردم فلسطین در نوار غزه ادامه دهد!

کد مطلب 6026558

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