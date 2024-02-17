ایران آمادگی راه اندازی خط تولید واکسن آبزیان در مالزی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی خیام نکویی ظهر شنبه در دومین نشست هیأت عالی رتبه وزارت کشاورزی و امنیت غذایی مالزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران که در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برگزار شد، گفت: در این مقطع زمانی اراده مسؤولان دو کشور ایران و مالزی برای ارتقای روابط بسیار مشهود است و امید آن می‌رود بتوانیم همکاری‌های مشترک را در قالب برنامه‌های اجرایی در بخش کشاورزی ارتقا دهیم.

وی وسعت ایران را حدود ۱۶۴ میلیون و ۸۰۰ هکتار دانست و افزود: ۱۱ درصد آن اراضی کشاورزی، ۴۸ درصد مرتع، ۹ درصد جنگل، ۱۹ درصد بیابان و مابقی کوهستان و دریاچه است. در حال حاضر جمعیت این کشور حدود ۸۹ میلیون نفر است که از این تعداد، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر درگیر امر تولید در بخش کشاورزی هستند که در صورت محاسبه خانواده‌های آنها، ارتزاق حداقل ۲۲ میلیون نفر از جمعیت ایران از بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد: اکنون کل تولیدات کشاورزی ایران ۱۳۰ میلیون تن بوده که حدود ۸۵ میلیون تن محصولات زراعی، حدود ۲۲ میلیون تن محصولات باغی، ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن مرغ، ۱۳۶ هزار تن عسل، بالغ بر یک میلیون و ۱۵۸ هزار تن تخم مرغ و مجموع تولیدات شیلاتی ایران یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده، در حالی که سواحل آبی ایران ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر است.

ایران رتبه اول تولید زعفران را در جهان دارد

خیام نکویی با اشاره به اینکه این موضوع نشان می‌دهد یکی از ظرفیت‌های خوب ایران که می‌توانیم با همکاری‌های مشترک آن را ارتقا دهیم در حوزه شیلات، آبزیان و صیادی است، عنوان کرد: ایران در حوزه تولید زعفران رتبه اول جهان، در حوزه تولید پسته رتبه دوم، تولید عسل رتبه دوم و سوم به صورت نوسانی و تولید خرما، انار، هلو، زردآلو و گردو نیز رتبه سوم جهان را دارد.

وی مطرح کرد: ۶۸ درصد تولیدات کشاورزی ایران محصولات زراعی، ۱۸ درصد محصولات باغی، ۱۳ درصد محصولات دامی و سایرین نیز حدود یک درصد است. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بزرگترین سازمان تحقیقاتی و آموزشی خاورمیانه به شمار می‌رود که حدود هشت تا ۹ هزار نفر نیرو دارد که بیش از دو هزار نفر از آنها آکادمیک هستند. ایران ۲۱ مؤسسه ملی، ۳۴ مرکز تحقیقات علوم دامی و ۳۱۴ ایستگاه تحقیقاتی دارد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به پیشنهادات همکاری‌های مشترک ایران با مالزی توضیح داد: ایجاد مرکز تحقیقات مشترک میوه‌های گرمسیری، تأسیس مرکز پژوهشی مشترک در زمینه ارکیده، ایجاد یک گروه پژوهشی مشترک برای چای، راه اندازی کارگروه مشترک بین تحقیقات آبخیزداری و حفاظت خاک ایران و مؤسسه تحقیقات کشاورزی مالزی از جمله این پیشنهادات هستند.

آمادگی راه اندازی مرکز تحقیقات مشترک در حوزه علوم دامی

خیام نکویی بیان کرد: با توجه به مورد تاکید قرار داشتن حوزه شیلات، ایجاد مرکز مشترک تحقیقات شیلات ایران پیشنهاد دیگری است که ما آمادگی داریم با محوریت ماهیان خاویاری و محصولات فرآوری شده آبزیان به مالزی کمک کنیم و متقابلاً از کمک‌های این کشور در تولیدات شیلاتی بهره مند شویم. در حوزه علوم دامی نیز آمادگی داریم مرکز تحقیقات مشترک ایران و مالزی را راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: ایران قابلیت تولید واکسن‌های جدید آبزیان را نیز داشته و در این زمینه آمادگی داریم خط تولید واکسن را در کشور مالزی راه اندازی کنیم. همچنین آمادگی ورود به تحقیقات مشترک در زمینه تولید حشره کش‌ها با استفاده از عصاره گیاهان دارویی را نیز داریم. در حوزه مؤسسه رازی نیز، آمادگی برای تولید مشترک بذر واکسن نوترکیب نیوکاسل و بذر واکسن آنفلوانرای فوق حاد وجود دارد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه آمادگی داریم تجربیات خود را در زمینه تولید مشترک بذر واکسن نوترکیب گامبورو در اختیار مالزی قرار دهیم، اظهار کرد: با توجه به اینکه میانگین مصرف برنج توسط مالزیایی‌ها سالانه حدود ۹۰ کیلوگرم یعنی سه برابر هر ایرانی است، آمادگی داریم در این زمینه هم ارزیابی لاین‌های برنج محتمل به شوری را به عنوان اقدامی مشترک آغاز کنیم.