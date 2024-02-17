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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۰

سرهنگ چولکی اعلام کرد؛

بازداشت ۱۷۸ نفر به دلیل همکاری با شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌

بازداشت ۱۷۸ نفر به دلیل همکاری با شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از دستگیری ۱۷۸ نفر از فعالان شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و هرمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبداله چولکی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: مرحله هفتم طرح شناسایی و پلمب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی به مدت شش روز در سراسر کشور برگزار شد، که در جریان آن با تلاش‌های انجام شده از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی ۱۷۸ نفر از فعالان این حوزه شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه ۱۰ شرکت بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و ۱۰ مکان دسیسه‌های هرمی نیز شناسایی و با حکم قضائی پلمب شد، گفت: برای دستگیرشدگان پرونده‌های قضائی تشکیل شده و آنان به همراه پرونده متشکله و برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه بیشترین آمار دستگیری و کشفیات مربوط به استان‌های غرب تهران، تهران بزرگ، البرز و خراسان رضوی است، گفت: فعالیت شرکت‌های هرمی طبق قانون ممنوع است و با گردانندگان آنها برخورد خواهد شد.

به گفته چولکی در این شرکت‌ها وعده پرداخت سودهای کلان بابت معرفی زیر مجموعه که از سوی گردانندگان یا همان لیدرها مطرح می‌شود، پوچ و فریبکارانه است و افراد جویای کار نباید در دام این گونه شیادان بیفتند. در همین راستا نیز لازم است که مردم از پرداختن به فعالیت‌هایی که دریافت سود آن منوط به وارد کردن اعضای جدید است، جدا خودداری کنند و موارد مشکوک را در اسرع وقت با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 6026726

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    نظرات

    • داریوش فیروز از آذربایجان غربی نقده IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 1
      پاسخ
      سلام چرا اینقدر دیر عمل کردید دو ساله مردم هست و نیست از دست دادند تا شما قهرمان بشی نوش دارو بعد مرگ اخه چرا

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