به گزارش خبرنگار مهر، شقایق حق جوی در نشست خبری که امروز در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه فناوری‌های راهبردی در کوتاه‌مدت ثروت‌آفرین هستند و در بلند مدت زیست بوم فناوری را رقابت پذیر و تاب آور کرده و نهایتاً قدرت آفرین اند، اظهار کرد: یکی از وظایف مهم معاونت علمی ریاست جمهوری، دانش‌بنیان کردن صنایع کشور یا به عبارت دیگر افزایش سهم نقش آفرینی دانش در اقتصاد کشور است. این مهم باعث مردمی سازی فناوری، افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری صنعت، ارتقای شاخص پیچیدگی کشور و افزایش تاب آوری اقتصاد می‌شود؛ از این رو، در دست داشتن آینده در حوزه علم و فناوری منوط به توسعه فناوری است.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی مأموریت‌های مرکز در دوره جدید را توسعه فناوری‌های نوظهور، توسعه فناوری مأموریت گرا برای حل چالش‌های چند حوزه‌ای (میشن) ها، توسعه فناوری در صنعت، توسعه نوآوری منطقه‌ای (تقسیم کار ملی) و ایجاد زیرساخت‌ها، مدل‌ها و ابزارهای جدید توسعه فناوری عنوان کرد و گفت: در توسعه فناوری‌های مأموریت گرا سه کلان مسأله را در دستور کار داریم که از آن جمله می‌توان به سالمندی اشاره کرد چرا که در ۱۰ سال آینده یکی از سالمندترین کشورهای جهان خواهیم بود. مساله دوم مدیریت بحران و دیگری، فناوری‌های دریا محور است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های تحقیق و توسعه‌ای گفت: شبکه ملی ساخت سریع، آزمایشگاه‌های ملی، شبکه آزمایشگاه‌های فناوری‌های راهبردی از جمله این زیر ساخت‌ها هستند.

حق‌جو در ادامه به برگزاری اختتامیه اولین دوره رویداد نکست (نوآوری کارآفرینان سرآمد توسعه) اشاره کرد و گفت: در برنامه نکست می‌کوشیم تا برای تحقق اهداف مان در توسعه فناوری شرکت‌های دانش بنیان و بنگاه‌های بزرگ را با خود در توسعه فناوری همراه کنیم که البته این اقدام خاص ما نیست و چنین اقدامی در کشورهای بزرگ دیگر هم مسبوق به سابقه است.

وی هدف از برگزاری این رویداد را توسعه محصولات‌های تک دانش بنیان و ارتقا سبد محصولاتی شرکت‌های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: نکست یک جایزه‌ملی است و فراخوان آن از تابستان گذشته کلید خورد و مخاطب ما در این جایزه، شرکت‌هایی هستند که از یک بلوغ اولیه برخوردار باشند.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی با بیان اینکه در این جایزه ملی سه شاخه اصلی را محل توجه داریم و از هر فیلد سه طرح برگزیده می‌شوند، تصریح‌کرد: هوش مصنوعی، تحول مبتنی بر داده و زیست‌مهندسی این سه شاخه اصلی هستند. در حال حاضر، ارزیابی طرح‌ها در حال انجام است و تا ۳۰ بهمن کار ارزیابی نهایی می‌شود و اختتامیه آن دوم اسفندماه برگزار خواهد شد.

وی اهداف نکست را وجه ممیزه این جایزه از دیگر رویدادهای زیست بوم فناوری برشمرد و اظهار داشت: ما تا به حال فقط شرکت‌های دانش بنیان را رصد و شناسایی می‌کردیم اما در نکست می‌کوشیم تا این شرکت‌ها را به توسعه محصول شأن دعوت کرده و توسعه زیست بوم را مأموریت آنها قرار دهیم. از این رو، هدف نکست، توسعه و ارتقا سبد محصولات دانش بنیان است تا این محصولات بیش از پیش رقابت پذیر شده و بتوانند بازار صادرات محصولات شأن را ارتقا دهند.

به گفته او، نقش معاونت در این فضا، حمایت و تسهیلگری است و در این راستا به مجموعه خدمات و حمایت‌های مختلفی که بخش‌های مختلف بدنه معاونت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فناوری‌هایشان در دستور کار خود قرار داده اند، اشاره کرد و گفت: معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با ارائه طرح امریه سربازی در شرکت‌های دانش‌بنیان، مرکز تعاملات بین‌المللی با راه‌اندازی پلتفرم کانکت، پارک علم و فناوری پردیس با تسهیل استانداردسازی و دیگر معاونت‌ها و بخش‌ها با فراهم کردن بسترهای لازم جهت اخذ مجوز به این حمایت‌ها جامه عمل پوشانده اند.

حق جو در ادامه به موضوعات و تعداد ثبت نام کنندگان نهایی در این رویداد ملی اشاره کرد و اظهار داشت: از ۲۴۰ ثبت نام اولیه بیش از ۸۰ طرح به مرحله نهایی رسیده اند و ۸۶ درصد از شرکت کنندگان نهایی، دانش بنیان هستند. ۲۸ طرح در حوزه هوش مصنوعی، ۲۰ طرح در حوزه اتصال پذیری و میکروالکترونیک، ۲۰ طرح در حوزه زیست فناوری و زیست مهندسی، ۱۰ طرح مشترک هوش مصنوعی و اتصال پذیری، یک طرح مشترک هوش مصنوعی و زیست فناوری و نهایتاً سه طرح مشترک زیست فناوری و اتصال پذیری از جمله این طرح‌ها هستند.

وی ادامه داد: رویدادهایی همچون نکست شروع یک جنبش است چرا که در این طرح، حاکمیت با تأمین ریسک توسعه فناوری در کنار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و ماحصل این مهم را بیش از هر جای دیگری می‌توان در نگهداشت نخبگان و ایجاد امید برای ساخت ایرانی پیشرفته دید؛ به تعبیری ما می‌خواهیم کنار شرکت‌ها قرار بگیریم و نخبگان کشور را مشغول کارهای بزرگ کنیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی ادامه داد: طرح‌های منتخب رویداد در هر موضوع از اول تا سوم به ترتیب «۵ میلیارد تومان جایزه و ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات»، «۳ میلیارد تومان جایزه و ۹ میلیارد تومان تسهیلات» و «۲ میلیارد تومان جایزه و ۶ میلیارد تومان تسهیلات» دریافت می‌کنند. همچنین تلاش می‌شود از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان که یکی از قوانین استثنایی کشور در حوزه حمایت از توسعه فناوری است، نیز استفاده شود. همچنین این طرح‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز معرفی می‌شوند.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی همچنین به موضوعات برخی از طرح‌های ارائه شده اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساخت شبکه مخابرات ۵G، خودرو متصل و هوشمند، تولید داورهای جدید و کیت‌های تشخیص بیماری، سامانه‌های هوشمند در حوزه پزشکی، شهر هوشمند و.... از جمله این موضوعات است. امیدواریم در ادامه جایزه نکست از یک جایزه ملی به جایزه‌ای منطقه‌ای و بین المللی بدل شده و برای ما فرصت رهبری ایجاد کند.