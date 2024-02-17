بارش برف و باران درنیمه شمالی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تحلیل الگوهای همدیدی طی امروز (۲۸ بهمن) تا ظهر فردا (۲۹ بهمن) آسمان استان نیمه ابری تا ابری، گاهی همراه با وزش باد و با فعالیت متناوب سامانه بارشی در بعضی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق در ساعات شب پدیده مه و کاهش موقت دید همراه است همچنین نیمه شمالی بارش برف و باران، در ارتفاعات بارش برف گاهی کولاک برف، در مناطق مستعد بارش تگرگ نیز پیش‌بینی می‌شود.

برای امروز و فردا در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق جنوبی و غربی استان گاهی وزش باد خیلی شدید مورد انتظار است.

از بعد از ظهر فردا تا روز سه شنبه (اول اسفند) آسمان قسمتی ابری تا نیمه ابری، به تناوب افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده، در ارتفاعات گاهی بارش پراکنده برف و کولاک برف و پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا روز سه شنبه روند کاهش دما (کاهش محسوس دمای روزانه امروز و دمای شبانه شنبه و یکشنبه) در سطح استان دور از انتظار نیست.

براساس این گزارش، آسمان تهران فردا (۲۹ بهمن) نیمه‌ابری، از بعدازظهر وزش باد و کاهش ابر با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتیگراد و در روز دوشنبه (۳۰ بهمن) نیمه ابری، گاهی وزش باد، در اواخر وقت غبار رقیق حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه توچال با کمینه دمای ۱۱- درجه سانتیگراد، سردترین ایستگاه استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های آبعلی ۲۹.۹ میلیمتر، دماوند ۲۰.۱ میلیمتر، فیروزکوه ۱۹.۸ میلیمتر، میگون ۱۷ میلیمتر، شمیرانات- اقدسیه ۱۴.۴ میلیمتر، پردیس ۱۳.۱ میلیمتر، لواسان ۱۱.۶ میلیمتر، شرق تهران ۹.۷ میلیمتر شهریار ۹.۵ میلیمتر، ورامین ۸.۷ میلیمتر، ژئوفیزیک- تهران ۷.۸ میلیمتر، فرودگاه مهر آباد ۶.۶ میلیمتر، فرودگاه امام خمینی ۵.۶ میلیمتر، فیروز کوه آلودگی- امین آباد ۱.۵ میلیمتر بارش تبت کردند.