به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میر احمدی ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه مأموران انتظامی بخش بسطام هنگام گشت زنی در ناحیه استحفاظی خود متوجه مورد مشکوکی شدند، ابراز داشت: متهم در حال قطع کابل برق چاه آب بود که به محض مشاهده مأموران به سرعت متواری شد.

وی ضمن بیان اینکه مأموران موفق به دستگیری متهم طی عملیات ضربتی شدند، افزود: مشخص شد متهم ۳۵ ساله معتاد و دارای سابقه کیفری است.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی به مقر نیروی انتظامی انتقال یافت، ابراز داشت: این فرد به انجام ۳۰ فقره سرقت کابل برق چاه‌های آب کشاورزی بخش بسطام اعتراف کرده است.

میراحمدی در ادامه اضافه کرد: پرونده این متهم تشکیل و برای ادامه سیر قانونی به دادسرا بخش بسطام ارجاع داده شده است.

وی افزود: از باغداران بخش بسطام تقاضا داریم به محض مشاهده موارد مشکوک و تردد غیر عادی در اطراف باغ‌ها و مزارع بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.