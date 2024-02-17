دریافت 68 MB کد مطلب 6026996 https://mehrnews.com/x34fcW ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲ کد مطلب 6026996 فیلم هنر فیلم هنر ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲ اجرای حمید هیراد و مصطفی راغب در جشنواره موسیقی فجر پنجمین شب سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با اجرای حمید هیراد و مصطفی راغب همراه بود. کپی شد مطالب مرتبط آلبوم تصویری «بیداد خموشان» منتشر شد/ تماشای یک دونوازی متفاوت شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به ایستگاه پایانی میرسد اعلام برنامه سهشنبه و پاتوق کوتاه/ «پپرونی» و «نوع ماژور» در حال تولید معرفی داوران بخش خردسال جشنواره تئاتر کودک و نوجوان «ای بی خبر» حمید هیراد منتشر شد/ قصه یک عشق بیپایان برچسبها جشنواره موسیقی فجر سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر موسیقی فجر 39 در آینه مهر حمید هیراد مصطفی راغب
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