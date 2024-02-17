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کد مطلب 6026996
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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲

اجرای حمید هیراد و مصطفی راغب در جشنواره موسیقی فجر

اجرای حمید هیراد و مصطفی راغب در جشنواره موسیقی فجر

پنجمین شب سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با اجرای حمید هیراد و مصطفی راغب همراه بود.

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    نظرات

    • بتول. یاوری IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      عالی بودند

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