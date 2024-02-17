  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به ایستگاه پایانی می‌رسد

شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به ایستگاه پایانی می‌رسد

شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، با تجلیل از مفاخر هنرهای تجسمی و معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، روز پنج‌شنبه ۳ اسفند از ساعت ۱۸:۳۰ با حضور مسؤولان هنری، دبیران و داوران جشنواره، استادان هنرهای تجسمی، هنرمندان و هنردوستان، در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در اختتامیه این دوره از جشنواره برای نخستین بار «طوبای زرین آرای مردمی» به بهترین اثر از نگاه مخاطبان فجر شانزدهم اهدا خواهد شد.

شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به دبیرکلی امیر عبدالحسینی با رویکرد هنر نوآور، خلاق، وحدت‌بخش و امیدآفرین در تهران و سایر استان‌های کشور برگزار شد.

کد مطلب 6026938

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها