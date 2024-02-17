به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، روز پنج‌شنبه ۳ اسفند از ساعت ۱۸:۳۰ با حضور مسؤولان هنری، دبیران و داوران جشنواره، استادان هنرهای تجسمی، هنرمندان و هنردوستان، در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در اختتامیه این دوره از جشنواره برای نخستین بار «طوبای زرین آرای مردمی» به بهترین اثر از نگاه مخاطبان فجر شانزدهم اهدا خواهد شد.

شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به دبیرکلی امیر عبدالحسینی با رویکرد هنر نوآور، خلاق، وحدت‌بخش و امیدآفرین در تهران و سایر استان‌های کشور برگزار شد.