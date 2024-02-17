  1. هنر
  2. تئاتر
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۲

معرفی داوران بخش خردسال جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

معرفی داوران بخش خردسال جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

مجید قناد، سوسن مقصودلو و امیر سلطان‌احمدی، نمایش‌های بخش خردسال بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک نوجوان اردکان را داوری خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و هشتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اردکان، امیر مشهدی‌عباس دبیر بیست و هشتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اردکان، طی احکامی جداگانه مجید قناد، سوسن مقصودلو و امیر سلطان احمدی را به عنوان اعضای هیات داوران بخش خردسال این جشنواره منصوب کرد.

مجید قناد مدرس دانشگاه، کارگردان و تهیه‌کننده نام‌آشنای حوزه تئاتر کودک و نوجوان است. قناد که تحصیلات هنری خود را در رشته بازیگری و کارگردانی در دانشگاه هنرهای زیبای تهران به پایان رسانده، به واسطه حضورش در برنامه‌های متعدد تلویزیونی در حوزه کودک و نوجوان بیشتر به نام عموقناد در میان علاقمندان به هنر شناخته می‌شود.

سوسن مقصودلو مدرس، نویسنده و بازیگر پرسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون ایران است. او سال‌هاست که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت دارد. بازی در آثاری همچون «زیر گنبد کبود»، «خانه آبنباتی»، «همه بچه‌های من»، «قصه‌های ایرانی»، «قصه‌های تابه‌تا»، «کدو قلقلی و دیو»، گویندگی در «قصه‌های شاپرک‌خانوم»، «ترب»، «ماه و پلنگ» و «شازده کوچولو» و نگارش ۲ اثر «آبتنی ماه» و «درام‌های تلفنی» از تلاش‌های وی در این حوزه است.

امیر سلطان‌احمدی بازیگر، عروسک‌گردان، نویسنده و کارگردان تئاتر کودک و نوجوان است. وی در کسوت نویسنده و کارگردان آثاری همچون مجموعه «سرزمین الفبا»، «دس دسی صداش میاد»، «سلطان جنگل» و ... را در حوزه کودک و نوجوان تولید کرده است.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «تئاتر، تمرین ناب زندگی» و با هدف تقویت همدلی و همراهی، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، به دبیری امیر مشهدی عباس، اسفندماه سال ۱۴۰۲ در شهر تاریخی اردکان یزد برگزار می‌شود.

کد مطلب 6026844
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها