معرفی داوران بخش خردسال جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و هشتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اردکان، امیر مشهدیعباس دبیر بیست و هشتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اردکان، طی احکامی جداگانه مجید قناد، سوسن مقصودلو و امیر سلطان احمدی را به عنوان اعضای هیات داوران بخش خردسال این جشنواره منصوب کرد.
مجید قناد مدرس دانشگاه، کارگردان و تهیهکننده نامآشنای حوزه تئاتر کودک و نوجوان است. قناد که تحصیلات هنری خود را در رشته بازیگری و کارگردانی در دانشگاه هنرهای زیبای تهران به پایان رسانده، به واسطه حضورش در برنامههای متعدد تلویزیونی در حوزه کودک و نوجوان بیشتر به نام عموقناد در میان علاقمندان به هنر شناخته میشود.
سوسن مقصودلو مدرس، نویسنده و بازیگر پرسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون ایران است. او سالهاست که در حوزه کودک و نوجوان فعالیت دارد. بازی در آثاری همچون «زیر گنبد کبود»، «خانه آبنباتی»، «همه بچههای من»، «قصههای ایرانی»، «قصههای تابهتا»، «کدو قلقلی و دیو»، گویندگی در «قصههای شاپرکخانوم»، «ترب»، «ماه و پلنگ» و «شازده کوچولو» و نگارش ۲ اثر «آبتنی ماه» و «درامهای تلفنی» از تلاشهای وی در این حوزه است.
امیر سلطاناحمدی بازیگر، عروسکگردان، نویسنده و کارگردان تئاتر کودک و نوجوان است. وی در کسوت نویسنده و کارگردان آثاری همچون مجموعه «سرزمین الفبا»، «دس دسی صداش میاد»، «سلطان جنگل» و ... را در حوزه کودک و نوجوان تولید کرده است.
بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «تئاتر، تمرین ناب زندگی» و با هدف تقویت همدلی و همراهی، رشد آگاهی و اعتماد به نفس فرزندان ایران زمین از طریق نمایش، به دبیری امیر مشهدی عباس، اسفندماه سال ۱۴۰۲ در شهر تاریخی اردکان یزد برگزار میشود.
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