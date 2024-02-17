محمدعلی زورآوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی در خاتمه فعالیت سامانه بارشی حاکم بر جو منطقه، امروز (شنبه) و امشب نیز در بعضی ساعات شاهد وزش باد و بارندگی، بخصوص در نواحی غربی استان خواهیم بود.
وی افزود: در برخی مناطق این شرایط با رعدوبرق، رگبار پراکنده تگرگ و در مناطق سردسیر رگبار برف نیز همراه گردد.
سرپرست ادارهکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این شرایط از روز یکشنبه تا چهارشنبه، مجدداً امواج کوتاهی که در مقایسه با موج اخیر، از رطوبت بسیار کمتری برخوردار میباشند، جو استان را تحت تأثیر قرار داده، در بعضی ساعات سبب وزش باد و بارشهایی، بویژه در نیمه غربی و نواحی شمالی استان میگردند.
وی ادامه داد: این شرایط ممکن است با رعدوبرق و در مناطق سردسیر رگبار برف نیز همراه گردد.
به گفته زورآوند در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، بارش به شکل پراکنده و غالباً در مناطق شمال غرب استان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه، با تضعیف شرایط ناپایدار، در بعضی ساعات وزش باد و رشد ابر، مهمترین پدیدههای مورد انتظار است.
سرپرست ادارهکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه روند کاهشی دمای هوا که از امروز تا بامداد دوشنبه ادامه خواهد داشت، گفت: شرایط برای تشکیل مه، بخصوص در اوایل روز و در نواحی سرد و معتدل مهیا مینماید.
وی افزود: در ادامه هفته، متوسط دمای هوا به آرامی افزایش خواهد یافت، این تغییرات در ۲روز پایانی هفته (پنجشنبه و جمعه) محسوستر خواهد بود.
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