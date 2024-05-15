به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز چهارشنبه (۲۶ اردیبهشت) با حضور در سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به مدت ۲ ساعت از غرفه‌های مختلف کتاب بازدید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید ضمن گفت‌وگو با ناشران، نویسندگان و گردانندگان غرفه‌های کتاب، از نزدیک در جریان تازه‌های نشر، وضعیت بازار کتاب، قیمت کُتب و همچنین میزان استقبال از نمایشگاه قرار گرفت.

رئیس عدلیه در ابتدای بازدید خود از نمایشگاه کتاب، در شرایطی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان نمایشگاه نیز وی را همراهی می‌کردند، در غرفه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و مؤسسه چاپ و نشر عروج، حضور یافت و با مسئول مربوطه در این غرفه پیرامون موضوعات مختلف حوزه نشر و کتاب به گفت‌وگو پرداخت. کتاب «بار امانات» شامل مجموعه مقالات همایش نکوداشت وکلای شرعی حضرت امام خمینی (ره)، کتابی بود که در این غرفه توجه رئیس قوه قضائیه را به خود جلب کرد و در باب مباحث مندرج در آن، نکاتی از جانب رئیس عدلیه مطرح شد.

«انتشارات انقلاب اسلامی» وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، دومین غرفه‌ای بود که رئیس قوه قضائیه در آن حضور یافت. «گزیده احادیث امالی الصدوق» کتابی بود که در این غرفه مورد توجه رئیس عدلیه قرار گرفت و وی به تورق آن پرداخت. کتاب مزبور مشتمل بر احادیث برگزیده‌ی کتاب «ألأمالی‌الصّدوق» است که از ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۳ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ در ابتدای جلسات درس خارج فقه، توسط حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) گزینش، بیان و شرح شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در اثنای تورق این کتاب ارزشمند، به حضور مستمر خود در جلسات درس خارج فقه مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت که در محضر و جلسات درس مقام معظم رهبری، زمانی که ایشان آن احادیث را پیش از آغاز درس، در راستای تهذیب اخلاق و تثبیت و تعمیق روح صفا و معنویّت در آحاد جامعه بیان می‌کردند، طلاب و حضّار حقیقتاً احساس می‌کردند که انتخاب و بیان و تفسیر این حدیثِ ارائه شده، چقدر برای زمان حال، مفید و نافع است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه در غرفه «نشر معرفت» حاضر شد. کتاب «تل‌آویو سقوط کرد»، کتابی بود که در این غرفه مورد توجه رئیس عدلیه قرار گرفت. این کتاب، یک رمان لبنانی است که توسط «خانم سعیده‌سادات حسینی» به فارسی ترجمه شده است. رئیس دستگاه قضا در ادامه وقتی از مسئول مربوطه در «نشر معرفت»، قیمت کتاب‌ها را جویا شد، خطاب به وزیر ارشاد گفت: «ظاهراً هر چه در بازدید از غرفه‌ها جلوتر می‌رویم، قیمت‌ها افزون‌تر می‌شوند و باید برای خرید آنها اولویت‌بندی کنیم».

قاضی‌القضات پس از تورق این کتاب، خطاب به ناشر مربوطه گفت که «اگر کتابی تألیف و تدوین شود که در آن تمامیِ مشخصات فردی و خانوادگی و صنفی و طبقاتی کلیه‌ی شهدای ما قید شود، بسیار می‌تواند برای همگان بویژه نسل جدید آموزنده باشد؛ تا اینگونه تصور نشود که فی‌المثل شهدای ما اغلب از فلان طبقه یا فلان صنف خاص بودند». رئیس اداره تألیف و نشر بنیاد شهید و امور ایثارگران که گرداننده غرفه «نشر شاهد» بود، این پیشنهاد رئیس عدلیه را بسیار راهگشا دانست و تأیید کرد که فقدان چنین کتاب جامعی احساس می‌شود.

حضور در غرفه مربوطه به مقاومت فلسطین و یمن که در قلب نمایشگاه کتاب تهران قرار دارد، از دیگر بخش‌های بازدید رئیس قوه قضائیه بود؛ در جریان حضور رئیس عدلیه در این غرفه، چفیه فلسطینی از سوی مسئول غرفه، بر دوش قاضی‌القضات انداخته شد و این مسئول از این جهت که رئیس عدلیه در کلیه سخنرانی‌ها و اعلام مواضعش، یاد مقاومت منطقه از جمله فلسطین و یمن را زنده نگه می‌دارد و بر مقاومت قهرمانانه مردم غزه درود می‌فرستد و جنایات صهیونیست‌ها را تبیین می‌کند، تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان حضور خود در غرفه مربوط به فلسطین و یمن در نمایشگاه کتاب، طی سخنانی به تبیین و تشریح دو عملیات ظفرمندانه‌ی «طوفان‌الاقصی» و «وعده صادق» نیز پرداخت و این عملیات‌ها را سبب تغییر در موازنه قوا در سطح منطقه و جهان و زوال بازدارندگی رژیم منحوس صهیونیستی دانست.

رئیس قوه قضائیه در ادامه در جریان حضور در غرفه انتشارات «مرکز مدیریت حوزه علمیه قم» با کُتبی موجه شد که مخصوص پایه‌های ابتدایی حوزه هستند و برای فهم هر چه بیشتر طُلاب نوجوان و جوان به زبان فارسی ترجمه و ساده‌سازی شده‌اند؛ رئیس دستگاه قضا از این ایده استقبال کرد و گفت که «یکی از مسائل طلاب در آغاز درس و پایه‌های نخستین شروع طلبگی، ثقیل بودن برخی کتب بود که الحمدالله این مسئله رفع شده است».

در ادامه بازدید رئیس عدلیه از نمایشگاه کتاب، یکی از حضّار و بازدیدکنندگان، خود را به قاضی‌القضات رساند و کتابی در بابِ «استفتائات از ۴۰ مرجع تقلید در مورد امر به معروف و نهی از منکر» را به وی تقدیم کرد و از حمایت‌های حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قدردانی را به عمل آورد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدید خود از نمایشگاه کتاب تهران در غرفه «مکتب حاج قاسم» نیز حاضر شد و به مشاهده و مطالعه عناوین برخی از آثار منتشره پیرامون زندگانی و شخصیت والای سیدالشهدای محور مقاومت، پرداخت.

حضور در غرفه انتشارات «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، حُسن‌ختام بازدید ۲ ساعته رئیس عدلیه از نمایشگاه کتاب تهران بود. کتاب ۲۰ جلدی «مقررات و حقوق آب» یکی از کتاب‌هایی بود که در این غرفه مورد توجه قاضی‌القضات قرار گرفت و وی در همین راستا خطاب به مسئولان غرفه‌ی مزبور گفت: «ما در محاکم و مراجع قضائی به شدت به وجود کتابچه‌هایی در باب موضوعات تخصصی که به صورت موجز به بیان نکات کاربردی پرداخته‌اند، نیاز داریم؛ لذا شما در انتشارات مرکز وکلا، به امرِ انتشارِ کُتب تخصصیِ موجز و مفید و کاربردی، اهتمام داشته باشید و سعی کنید این کُتب به گونه‌ای باشند که دسترسی و خرید آنها به لحاظ قیمت و سایر جهات، برای عموم مقدور باشد».

«عبدالیان‌پور» رئیس مرکز وکلا، در راستای همین توصیه قاضی‌القضات، بیان داشت که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، شرایطی را فراهم کرده است که عموم مردم بتوانند کُتب تخصصی منتشره توسط این مرکز را خریداری و اِبتیاع کنند.

کتاب «مَحاکم شرع» عنوان کتابی بود که حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در بازدید از غرفه «چاپ و نشر بین‌الملل» مورد توجه قرار داد. رئیس قوه قضائیه پس از تورق کتاب و مُداقه در صفحاتی آن، خطاب به مسئول مربوطه در این غرفه گفت که «مبحث مورد نظرِ من که برای مطالعه و تَتبّع نیاز داشتم را در این کتاب یافتم». لازم به ذکر است که کتاب مزبور پژوهش جدیدی را درباره قضاوت و دادگاه‌های ایران از دوره قاجار تا پهلوی اول ارائه می‌دهد و بر اساس فقه شیعه به بررسی ماهیت و سرنوشت دادگاه‌های شرعی می‌پردازد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه حضور خود در نمایشگاه کتاب، از غرفه انتشارات «سایان» نیز بازدید به عمل آورد و به تورق کتاب «تاریخ مصور ایران باستان / ایرانِ ساسانی» پرداخت و از ناشر مربوطه سوال کرد که آیا تاریخ ایران بعد از اسلام نیز توسط انتشارات شما منتشر شده است؟ ناشر مربوطه در پاسخ به رئیس عدلیه بیان داشت که کتاب تاریخ ایران بعد از اسلام را در ۷ جلد آماده انتشار داریم. رئیس عدلیه در این غرفه نیز پس از اطلاع از قیمت کتاب‌ها، خطاب به وزیر ارشاد گفت: قیمت برخی کتاب‌ها برای مصرف‌کننده و افراد کتاب خوان جامعه، بالاست.

«نشر شاهد» غرفه بعدی بود که رئیس دستگاه قضا در آن حضور یافت؛ کتاب «ستارگان قضا» که در بابِ شهدای قضات قوه قضائیه است، در این غرفه مورد توجه رئیس عدلیه قرار گرفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از تورق و مطالعه فهرست این کتاب، خطاب به ناشر مربوطه گفت که «تعداد قضات شهید ما بیش از میزانی است که در کتاب مندرج است؛ باید توجه داشت که برخی قضات ما در دفاع مقدس و برخی نیز در جریان ترورهای عناصر ضدانقلاب و معاند، به فیض شهادت رسیده‌اند».