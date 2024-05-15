به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان شهبازی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این تماشاخانه، از ۲۸ اردیبهشت تا یک خرداد ماه با اجراهای برنامه‌های شاد و متنوع میزبان همه خانواده‌های هم استانی است.

وی بیان داشت: تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی را اجرا کرده و در مدارس مقطع ابتدایی نیز برای دانش آموزان برنامه اجرا می‌کند.

شهبازی تصریح کرد: تماشاخانه سیار برنامه‌های نمایشی، ایستگاه نقاشی، قصه‌گویی، شعر و داستان گویی را نیز در برنامه‌های خود قرار داده است و این رویداد همزمان با دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه (س) با اجرای نمایش «خداداد» به نویسندگی سیروس همتی و کارگردانی مهدی خجستگی که اثر راه یافته به بخش پایانی چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی است آغاز شده و تا میلاد امام رضا (ع) ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این نمایش داستان پسری روستایی را روایت می‌کند که با مادربزرگ خود زندگی می‌کند. ناگهان مادربزرگ دچار بیماری‌ای می‌شود و پسر نذر می‌کند برای شفای مادربزرگ به سمت مشهد حرکت کند.

شهبازی اظهار داشت: در این نمایش حسام زمانی‌پور به عنوان بازیگر، فاطمه فرکی، سید مهدی مرادیان و منصوره اسماعیلی بازی‌دهندگان عروسک و مهدی خجسته‌گی، مرتضی عقیقی، سمیرا منزه، مهسا زمانی، محمدجواد سعادت و مهران جنتی صدا پیشه گان این نمایش هستند.