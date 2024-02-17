به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی عصر شنبه در مراسم جشن ازدواج زوج‌های جوان، بیان کرد: انسان‌ها از لحاظ سلایق و دیدگاه‌ها متفاوت هستند، اما فراموش نکنیم ظرفیت‌های فراوانی در وجود ما قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه لازم است در زندگی با استفاده از این ظرفیت‌ها با طرف مقابل و همسر خودمان هماهنگ باشیم، افزود: توصیه‌های فراوانی در روایات شده که زندگی باید بر مبنای محبت و مودت بنا شود.

شعبانی موثقی با بیان اینکه آقایان برای موفقیت و عاقبت به‌خیری در زندگی تابع همسران خود باشند، اظهار کرد: بانوان نیز برای موفقیت در زندگی به همسران خود توجه کنند.

امام جمعه همدان با اشاره یکی از چیزهایی که دنیا و آخرت را برای بانوان به همراه دارد، کسب رضایت همسر است، گفت: بنابر روایتی از پیامبر گرامی اسلام، حضور یک مرد در کنار همسرش و صحبت با او، ثوابش از اعتکاف در مسجد بالاتر است.