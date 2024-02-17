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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۰۵

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

خانواده مقدس‌ترین بنیان اسلام است

خانواده مقدس‌ترین بنیان اسلام است

همدان-نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: بنا به فرمایش پیامبر گرامی اسلام، خانواده مقدس‌ترین بنیانی است که در اسلام شکل گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی عصر شنبه در مراسم جشن ازدواج زوج‌های جوان، بیان کرد: انسان‌ها از لحاظ سلایق و دیدگاه‌ها متفاوت هستند، اما فراموش نکنیم ظرفیت‌های فراوانی در وجود ما قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه لازم است در زندگی با استفاده از این ظرفیت‌ها با طرف مقابل و همسر خودمان هماهنگ باشیم، افزود: توصیه‌های فراوانی در روایات شده که زندگی باید بر مبنای محبت و مودت بنا شود.

شعبانی موثقی با بیان اینکه آقایان برای موفقیت و عاقبت به‌خیری در زندگی تابع همسران خود باشند، اظهار کرد: بانوان نیز برای موفقیت در زندگی به همسران خود توجه کنند.

امام جمعه همدان با اشاره یکی از چیزهایی که دنیا و آخرت را برای بانوان به همراه دارد، کسب رضایت همسر است، گفت: بنابر روایتی از پیامبر گرامی اسلام، حضور یک مرد در کنار همسرش و صحبت با او، ثوابش از اعتکاف در مسجد بالاتر است.

کد مطلب 6027143

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