ابعاد جدید از توافق نظامی فرانسه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، روزنامه اوکراینی «استرانا» گزارش داد که توافقنامه امنیتی که روز جمعه میان ماکرون و زلنسکی امضا شد شامل تعهد اوکراین به ایجاد و اعمال اصلاحات لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.
این روزنامه نوشت: «در توافقنامه تضمینهای امنیتی با فرانسه، اوکراین متعهد شده است تا اصلاحات لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا را اتخاذ کند. این سند تصریح میکند که اوکراین برای تعمیق اصلاحات کلیدی در زمینههای عدالت و حاکمیت قانون و مبارزه با آن تلاش خواهد کرد.
فساد و پولشویی، نوسازی دستگاههای دولتی، تمرکززدایی و حفاظت از حقوق اقلیتها، شفافیت و حکمرانی خوب در بخشهای اقتصادی، امنیتی و دفاعی ا. جمله زمینههایی هستند که اوکراین باید اصلاحاتی را در این زمینهها اعمال کند.
همچنین بر اساس این سند توافق، در صورت «حمله مسلحانه فرضی روسیه به اوکراین»، کیف و پاریس ظرف ۲۴ ساعت برای تعیین اقدامات متقابل رایزنی خواهند کرد و فرانسه نیز از اوکراین حمایت نظامی و اقتصادی خواهد کرد.
ماکرون قبلاً توضیح داده بود که توافقنامه امنیتی بین پاریس و کییف برای یک دوره ده ساله امضا شده است و تا زمانی که اوکراین به ناتو بپیوندد به قوت خود باقی خواهد ماند.
ماکرون در رابطه با این توافق اضافه کرد که این توافق شامل تخصیص ۳ میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین در سال ۲۰۲۴ است. به گفته مکرون، این توافقنامه شامل تأمین تجهیزات نظامی مدرن به اوکراین و در راستا و سازگاری با تسلیحات ارائه شده توسط ناتو، آموزش سربازان اوکراینی و تقویت نیروی نظامی اوکراین است.
علاوه بر اینها تقویت صنایع دفاعی در اوکراین و سازماندهی تولید صنایع دفاعی و تسلیحات مشترک در خاک اوکراین از دیگر موارد مطروحه در این توافق هستند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه پیشتر تأیید کرده بود که تأمین سلاح، پول، نیروی رزمی و مستشاران نظامی خارجی غرب برای کییف کمکی به شکست نیروهای روسیه نخواهد کرد.
اوکراین کمکهای مالی و نظامی هنگفتی از کشورهای غربی به رهبری آمریکا، انگلیس و کشورهای بزرگ اروپایی دریافت کرده است. مجموع کمکهای ارائه شده توسط ایالات متحده به اوکراین از زمان شروع عملیات نظامی روسیه به ۱۱۳ میلیارد دلار رسیده است که از جمله آن ۶۰ میلیارد دلار کمکهای نظامی است که اخیراً در آمریکا تصویب شده است.
نظر شما