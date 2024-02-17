پوستر هجدهمین جشنواره تئاتر کُردی سقز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر هجدهمین جشنواره تئاتر کُردی سقز عصر شنبه با حضور جمعی از هنرمندان سقزی و مسئولان ادارات سطح شهر و هنردوستان این شهر رونمایی شد.

دبیر هجدمین جشنواره تئاتر کُردی سقز با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر کوردی سقز بزرگترین اتفاق فرهنگی غرب کشور است، اظهار داشت: این جشنواره بزرگترین جشنواره تئاتر برای کردهای سراسر جهان است که همه هنرمندان خارجی آرزو دارند در آن حضور یابند.

فریدون حامدی، جشنواره تئاتر کوردی سقز را یک برند ارزشمند برای سقز عنوان کرد و گفت: باید هنرمندان و مسئولان نگاه ویژه‌ای به این جشنواره داشته باشند تا سقز به عنوان شهر فرهنگی و پایتخت جشنواره تئاتر کوردی جهان در یونسکو معرفی شود.

اسماعیل پاشایی، هنرمند پیشکسوت سقزی هم در این آئین گفت: جشنواره تئاتر کُردی سقز برای هنرمندان و جامعه هنری شهرستان سقز ارزشمند است و باید همه هنرمندان دست به دست دهیم تا این جشنواره رو به قله پیشرفت برود.

۸ اثر بخش داخلی شامل: نمایش «تاسه» به کارگردانی حسن ترقی از شهرستان سنندج، نمایش «بووکێکمان هه‌یه و زەماوەندی» به کارگردانی افشین خدری از شهرستان سنندج، نمایش «ئودیپ شاریار» به کارگردانی پرویز احمدی از شهرستان سقز، نمایش «مه‌م و زین» به کارگردانی رسول بانگین از شهرستان ارومیه، نمایش «سوپ بوقلمون» به کارگردانی سیامک دنیر از شهرستان ارومیه، نمایش «ئەی باڵنده» به کارگردانی توفیق ملکی از شهرستان سنندج، نمایش «یاسای په‌له سووره کان» به کارگردانی موسی هدایتی از شهرستان قروه و نمایش «سێ ئافره‌ت» به کارگردانی سعید پاکزاد از شهرستان کرمانشاه در این جشنواره شرکت کرده‌اند.

همچنین چهار نمایش خارجی هم از شهرهای دهوک و کرکوک اقلیم کردستان در این جشنواره شرکت کردند.

هجدهمین جشنواره تئاتر کُردی سقز از فردا آغاز و تا روز ۲ اسفندماه سال جاری ادامه خواهد یافت.