پوستر بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز رونمایی شد

سقز- مراسم رونمایی از پوستر بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز با حضور مسئولان محلی، جمعی از هنرمندان، نویسندگان و علاقمندان به فرهنگ و هنر در شهرستان سقز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پوستر بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز شامگاه دوشنبه با حضور مسئولان محلی، جمعی از هنرمندان، نویسندگان و علاقمندان به فرهنگ و هنر در شهرستان سقز برگزار شد.

پوستر بیستمین جشنواره تئاتر کوردی سقز توسط امیر کریمیان گرافیست کردستانی طراحی شده است.

در این مراسم، قطب‌الدین صادقی، دبیر بیستمین جشنواره تئاتر کردی سقز و محمدصالح امین پور، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه شهرستان سقز حضور داشتند.

در این مراسم بر ضرورت اجرای باشکوه جشنواره بیستم تاکید شد.

۱۳ اثر از ۳۹ اثر ارسالی به دبیرخانه، در جشنواره بیستم حضور خواهند داشت که از این تعداد، ۶ اثر از کشورهای خارجی و ۷ اثر از شهرهای داخل کشور حضور خواهند داشت.

