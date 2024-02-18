مجلس در اصلاح چرخه معیوب اقتصادی نقش حیاتی ایفا می کند

سید حامد عاملی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همه اقدامات در استان اردبیل حول محور رشد و پیشرفت اقتصادی از طریق افزایش تولید است تا منجر به ثروت‌آفرینی و ارتقای درآمد مردم استان شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اولویت مسأله اقتصاد در استان اردبیل، از اوایل استقرار دولت سیزدهم در راستای پیشرفت اقتصادی استان یک برنامه جامع تدوین و اجرای آن آغاز شد.

استاندار اردبیل گفت: رشد اقتصادی منوط به افزایش تولید بوده که این نیازمند تکمیل و ارتقای زیرساخت‌های اساسی است و با توجه به مشکلات اساسی استان اردبیل در زمینه زیرساخت‌ها، در ۲۸ ماه اخیر برنامه‌ریزی‌های جامعی برای حل این مشکلات صورت گرفته است.

عاملی با بیان اینکه محور همه اقدامات در استان رشد اقتصادی است، افزود: این رشد باید منجر به افزایش درآمد مردم شود چرا که میزان سرانه درآمد مردم استان اردبیل نزدیک به نصف میانگین کشور است و این شکاف موجود در میزان درآمد، منجر به کاهش هزینه‌کرد در زمینه‌های مهمی از جمله آموزش و سلامت خانوار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از دهه‌های گذشته در کشورمان یک چرخه معیوب اقتصادی به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: با توجه به رشد روزافزون هزینه‌های دولت‌ها و عدم تناسب آن با درآمدها، این موضوع سبب کسری بودجه، چاپ پول برای جبران کسری و ایجاد تورم ناشی از چاپ پول بوده که این مراحل به یک چرخه معیوب اقتصادی تبدیل شده است.

عاملی با بیان اهمیت انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات اقتصادی است، اضافه کرد: یکی از مسیرهای اصلی برای اصلاح چرخه معیوب اقتصادی به وجود آمده از دهه‌های گذشته، انتخاب نمایندگان اصلح و تشکیل مجلس قوی است.

استاندار اردبیل در ادامه سخنان خود یادآور شد: برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و ایجاد رشد اقتصادی در استان اردبیل، موضوع نهضت تکمیل زنجیره‌های پیشرفت استان مطرح شد که یکی از محورهای اصلی این موضوع، تکمیل و ارتقای زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت‌های ارتباط ریلی، زمینی، هوایی و شبکه است.

تخصیص ۳,۵۰۰ میلیارد تومان به راه آهن اردبیل - میانه در دولت سیزدهم

رییس شورای اداری استان اردبیل تصریح کرد: تکمیل راه آهن اردبیل - میانه به عنوان مهمترین پروژه زیرساختی استان اردبیل است که علاوه بر جنبه مسافری، سبب توجیه‌دار شدن بخشی از پروژه‌های اقتصادی استان می‌شود.

عاملی گفت: تکمیل راه آهن اردبیل – میانه در اولویت قرار گرفته و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و یک‌هزار و ۵۰ میلیارد تومان نیز در سال‌جاری به این پروژه تزریق شده و علاوه بر آن ۴۰۰ میلیارد تومان در هفته‌های آینده واریز خواهد شد.

وی افزود: تمام تلاش‌ها برای به بهره‌برداری رسیدن این پروژه در سفر رییس جمهور به استان اردبیل است و در زمینه ادامه این پروژه نیز تا پارس‌آباد، مجوزها اخذ شده و در حال پیگیری‌ها برای تأمین منابع است.

عاملی با اشاره به محورهای مواصلاتی به عنوان دومین اصل ارتباطات خاطرنشان کرد: در آغاز دولت سیزدهم در استان اردبیل، استان فقط از ۱۸۵ کیلومتر بزرگراه برخوردار بود که برای افزودن ۱۸۵ کیلومتر دیگر تا پایان دولت سیزدهم، در سال گذشته ۵۲ کیلومتر بزرگراه به بهره‌برداری رسید و برای سال‌جاری نیز ۸۵ کیلومتر برنامه‌ریزی شده که ۴۰ کیلومتر به پابان رسیده و آسفالت لایه دوم ۴۵ کیلومتر باقی‌مانده نیز در انتظار شرایط آب و هوایی مناسب است که روند افزایش طول بزرگراهی در سال آینده تداوم خواهد یافت.

کاهش قابل توجه لغو پروازهای فرودگاه اردبیل

استاندار اردبیل با بیان اینکه یکی از مشکلات ارتباطی استان لغو پروازهای فرودگاه اردبیل بود، اضافه کرد: برای رفع این موضوع سیستم ناوبری پیشرفته کت ۲ و دستگاه یخ‌زدایی به فرودگاه اردبیل اختصاص یافت و تعداد لغو پروازها از ۱۲۶ در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ لغو پرواز در سال گذشته و ۱۲ لغو پرواز در سال‌جاری کاهش یافته و این در حالی است که پروازهای فرودگاه اردبیل نسبت به گذشته به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است‌.

عاملی بیان کرد: چهارمین رکن اصلی ارتباطات شبکه است که بر اساس توافقات با وزارت ارتباطات، همه واحدهای کسب و کار در سطح استان اردبیل به فیبر نوری متصل می‌شوند و کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیز به اینترنت پرسرعت تجهیز خواهند شد که هم اکنون ۲۴۵ روستا با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان در مرحله اتصال و نصب تجهیزات شبکه است.

استاندار اردبیل با اشاره به دیگر زیرساخت‌های لازم برای رشد اقتصادی استان ادامه داد: ظرفیت گاز استان اردبیل ۱۱ میلیون متر مکعب است که با توجه به افت فشار در برخی نقاط به دلیل افزایش مصرف در فصل پاییز و زمستان، در سال‌جاری عملیات اجرایی خط دوم انتقال گاز به استان از مسیر چلوند برای افزایش ظرفیت گاز استان اردبیل به ۲۵ میلیون متر مکعب آغاز شد.