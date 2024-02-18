مخالفت تل آویو با شناسایی کشور فلسطین، چالش نظام بین الملل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس طی بیانیه‌ای تاکید کرد که تصمیم دولت رژیم صهیونیستی به مخالفت با به رسمیت شناختن کشور فلسطین حتی در صورت شناسایی آن توسط جامعه بین‌الملل، چالشی برای نظام بین‌الملل و تأکیدی بر رفتارهای خارج از قوانین بین‌الملل و مغایر با قطعنامه‌های بین‌المللی این رژیم است که حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خویش و تشکیل کشوری مستقل به پایتختی قدس را منکر می‌شود.

حماس تاکید کرد که در مقابل سیاست دشمن صهیونیستی از آغاز مذاکرات از بیش از ۳۰ سال پیش که متمرکز بر خرید زمان برای غارت بخش‌های بیشتری از اراضی فلسطینی، یهودی‌سازی آن و توسعه شهرک‌سازی به منظور تحمیل واقعیت‌های مدنظر خود بر ملت فلسطین و جهان بوده، جامعه بین‌الملل باید این خودخواهی و تکبر دشمن صهیونیستی و به بازی گرفتن حقوق ملت فلسطین و سرنوشت منطقه را در هم شکسته و از مبارزات و مقاومت ملت فلسطین حمایت کند و فوراً تمامی حقوق آن را به رسمیت بشناسد.

ساعاتی پیش نیز، جنبش مقاومت اسلامی حماس از بیانیه پایانی اجلاس سران اتحادیه آفریقا که خواستار توقف جنگ و جنایت علیه ملت فلسطین شده، استقبال کرد.

این جنبش در بیانیه‌ای تاکید کرد: ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس از بیانیه پایانی ۳۷ امین دوره اجلاس سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی که خواستار توقف جنگ، مجازات دسته جمعی و نسل‌کشی علیه ملت فلسطین، پایان محاصره و اجرای تصمیمات دیوان دادگستری بین‌المللی در مورد غزه است، استقبال می‌کنیم و امیدواریم همه کشورهای آفریقایی این بیانیه را به اقداماتی عملی تبدیل کنند تا به توقف جنگ و نسل‌کشی علیه ملت فلسطین در نوار غزه کمک کند.

این جنبش همچنین خواستار قطع هرگونه روابط با رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی و حمایت از مبارزات ملت فلسطین تا رسیدن به حقوق ملی مشروع خویش و در رأس آن تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شد.