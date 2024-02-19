آغاز مرمت مدرسه قدیمی روستای ایتک شهرستان سرباز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان وبلوچستان، مجتبی سعادتیان افزود: مدرسه دانش روستای ایتک واقع در بخش مرکزی سرباز از ابنیه شاخص سرباز و از اولین بناهای ساخته شده مربوط به دوره پهلوی اول در شهرستان محسوب میشود که با شماره ۲۸۳۸۵ در ۱۳ بهمن ماه ۱۳۸۸ به ثبت آثار ملی ایران رسیده است.
معاون میراثفرهنگی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان وبلوچستان ادامه داد: این بنای ارزشمند با معماری اصیل ایرانی با ساختار آجری، رواق زیبا و طاقهای گهوارهای و آهنگ از زیباترین آثار تاریخی در جنوب استان است.
وی ادامه داد: با هماهنگی ادارات کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و آموزش پرورش استان با هدف حفاظت از داشتههای تاریخی و فرهنگی کار اجرایی مرمت و احیای آن توسط خیرین مدرسهساز با اهدای مبلغ ۸ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.
به گفته سعادتیان، از مهمترین اقدامات مرمتی جهت این بنای تاریخی، سبکسازی پشتبام و جمع آوری خاکهای اضافی در پشتبام و ترمیم و ایزولاسیون با کاهگل، لایه برداری سیمانی کامل نمای بیرونی با هدف بازگرداندن نمای اصلی ساختمان، استحکام بخشی قسمتهای فرو ریخته بنا، اجرای بندکشی و اندود فضاهای داخلی و ساماندهی و نورپردازی محوطه است.
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