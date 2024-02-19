به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبی صفری با اعلام این خبر افزود: نظر به ناهماهنگی تقویم برگزاری انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی سراسر کشور علیرغم توجه به ماده ۱۸ آیین نامه تأسیس و فعالیت انجمنها و اتحادیههای انجمنهای علمی دانشجویی که موجب آسیب جدی به فعالیت و رویدادها از جمله جشنواره بین المللی حرکت و مجامع اتحادیههای علمی دانشجویی میشود بهاستناد ماده ۳۳ آیین نامه، مصوبهی شورای پشتیبانی و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم در این خصوص به دانشگاه ها ابلاغ شد.
معاون مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: طی ابلاغی به دانشگاه ها و و مؤسسات آموزش عالی در راستای ساماندهی و یکسانسازی تقویم انجمنهای علمی دانشجویی مقرر گردید؛ انتخابات انجمنها و انتخاب دبیر مجمع دانشگاه در بازه زمانی فصل بهار برگزار شود.
صفری خاطرنشان کرد بر همین اساس تنها دبیران دانشگاههایی که انتخابات آنها در فصل بهار برگزار شده باشد، امکان کاندیداتوری در انتخابات مجامع اتحادیهها و انتخابات اعضای دانشجویی شورای مرکزی پشتیبانی و نظارت وزارت علوم را دارند.
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