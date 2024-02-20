به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، شب محمدرضا اصلانی، پنجشنبه سوم اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ با سخنرانی یونس تراکمه، بابک کریمی، علیرضا ارواحی، طاهره امامی و علی دهباشی همراه با پیام تصویری از سعید عقیقی و نوید پورمحمدرضا در سالن فریدون ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
همچنین در این مراسم کتاب «اصلانی به روایت اصلانی» از انتشارات خوب رونمایی خواهد شد.
محمدرضا اصلانی متولد ۱۳۲۲ در رشت و فارغالتحصیل کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر، شاعر، سینماگر و هنرپژوه است. از آثار سینمایی او میتوان به فیلمهای «شطرنج باد» و «آتش سبز» و از میان مستندهایی که ساخته میتوان به «تاریخانه»، «چیغ»، «جام حسنلو»، «جامع فهرج» و … اشاره کرد.
ساخت مجموعههای تلویزیونی «سمک عیار»، «غبار نور»، «منطق الطیر» و نگارش فیلمنامههای سینمایی چون «سوزنبان»، «تنگنا»، «مرثیه»، «صبح روز چهارم» و … از دیگر فعالیتهای وی بهشمار میرود.
همچنین از میان کتابهای تالیفی اصلانی میتوان «آراء و نظریات سینمایی: دگرخوانیِ سینمایِ مستند» را نام برد که طرح و تشریح ماهیت فلسفی، ادبی و زیباییشناختی سینما است. منظومه «هزار باده هزار باد در هزارههای شب تو بر تو» و نیز سه دفتر شعر «شبهای نیمکتی و روزهای باد»، «بر تفاضل دو مغرب» و «سوگنامه سالهای ممنوع» از دیگر تالیفات او است.
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